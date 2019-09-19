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19 вересня • оновлено в 17:17
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"Це неприпустимо!" Геращенко виступила проти амністії для військових злочинців

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У партії "Європейська солідарність" вимагають від парламенту сформувати позицію щодо застосування амністії до військових злочинів на Донбасі, а також щодо місцевого самоврядування.

Про це заявила народна депутатка, співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко, передає сайт пресслужби політсили. Коментуючи результати спільного засідання комітетів із питань європейської інтеграції і міжнародної політики, вона наголосила, що відповідальність за нові закони щодо Донбасу має нести новий парламент.

"Міністр закордонних справ Пристайко зазначив, що 31 грудня закінчується дія закону про особливості місцевого самоврядування. І тепер парламент відповідатиме за те, яким буде наступний закон. Буде це пролонгація нинішнього закону на певний термін чи партія влади хоче закріпити його на постійній основі, або ж це буде новий закон. Те саме відбувається і в блоці амністії", – сказала Геращенко.

Ірина Геращенко

Ірина Геращенко

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Нардепка наголосила, що амністія не може бути застосована щодо тих, хто здійснював військові злочини.

"Очевидно, якщо ми говоримо про діалог із окупованими територіями, то кожна війна закінчується миром. І амністія має стосуватися людей, які були обдурені там пропагандою, підлітків, яких примушували стояти на КПВВ, тобто людей, які не були причетні до військових злочинів", – зазначила політикиня.

Вона назвала категорії осіб, які не можуть підпадати під амністію.

"Це причетні до збиття боїнга МН-17, вбивці, й ті, хто має відношення до катувань наших заручників, і звичайно, це сексуальні злочини, які в усіх військових конфліктах вважаються злочинами без терміну давності", – зауважила Геращенко.

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Ірина Геращенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Грудь зачетная.Но мозгов нет. Хотя штатной проститутке в прямом и переносном смысле-это не обязательно.
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