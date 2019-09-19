"Це неприпустимо!" Геращенко виступила проти амністії для військових злочинців

У партії "Європейська солідарність" вимагають від парламенту сформувати позицію щодо застосування амністії до військових злочинів на Донбасі, а також щодо місцевого самоврядування.

Про це заявила народна депутатка, співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко, передає сайт пресслужби політсили. Коментуючи результати спільного засідання комітетів із питань європейської інтеграції і міжнародної політики, вона наголосила, що відповідальність за нові закони щодо Донбасу має нести новий парламент.

"Міністр закордонних справ Пристайко зазначив, що 31 грудня закінчується дія закону про особливості місцевого самоврядування. І тепер парламент відповідатиме за те, яким буде наступний закон. Буде це пролонгація нинішнього закону на певний термін чи партія влади хоче закріпити його на постійній основі, або ж це буде новий закон. Те саме відбувається і в блоці амністії", – сказала Геращенко.

Ірина Геращенко

Нардепка наголосила, що амністія не може бути застосована щодо тих, хто здійснював військові злочини.

"Очевидно, якщо ми говоримо про діалог із окупованими територіями, то кожна війна закінчується миром. І амністія має стосуватися людей, які були обдурені там пропагандою, підлітків, яких примушували стояти на КПВВ, тобто людей, які не були причетні до військових злочинів", – зазначила політикиня.

Вона назвала категорії осіб, які не можуть підпадати під амністію.

"Це причетні до збиття боїнга МН-17, вбивці, й ті, хто має відношення до катувань наших заручників, і звичайно, це сексуальні злочини, які в усіх військових конфліктах вважаються злочинами без терміну давності", – зауважила Геращенко.

Як писав OBOZREVATEL:

Під час форуму YES 14 вересня глава МЗС України Вадим Пристайко запевнив, що українська влада не буде вносити зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу.

За словами Пристайка, окупованим територіям ніщо не заважає розвиватися шляхом децентралізації, як і іншим областям України.

Раніше в президентській партії "Слуга народу" розповіли подробиці про адміністративно-територіальну реформу і назвали її одним із першочергових законопроєктів, який розгляне Верховна Рада IX скликання.

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