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21 листопада • оновлено в 05:59
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"Це неправильно!" Зеленський різко висловився про роль Коломойського у зовнішній політиці

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Президент Володимир Зеленський запевнив, що рішення щодо міжнародного вектора України залежать від нього особисто, а не від бізнесмена Ігоря Коломойського.

Така заява пролунала під час брифінгу в Очакові Миколаївської області, де президент оглянув повернуті Росією кораблі.

"Я хотів би, щоб я як президент думав про міжнародні відносини і вектор України все ж, а не будь-який бізнесмен. Мені здається що це правильно. Я, держава, суспільство, це рішення все ж державне", – відповів Зеленський на питання журналіста про заяви Коломойського про "розворот у сторону Росії".

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Нагадаємо, раніше ветерани війни на Донбасі висловили своє обурення скандальним інтерв'ю Коломойського і звернулися з цього приводу з рядом вимог до Зеленському. Вони закликали його негайно відреагувати на антиукраїнські висловлювання олігарха.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Ігор Коломойський Володимир Зеленський
Місце
Україна
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