"Це неправильно!" Зеленський різко висловився про роль Коломойського у зовнішній політиці

Президент Володимир Зеленський запевнив, що рішення щодо міжнародного вектора України залежать від нього особисто, а не від бізнесмена Ігоря Коломойського.

Така заява пролунала під час брифінгу в Очакові Миколаївської області, де президент оглянув повернуті Росією кораблі.

"Я хотів би, щоб я як президент думав про міжнародні відносини і вектор України все ж, а не будь-який бізнесмен. Мені здається що це правильно. Я, держава, суспільство, це рішення все ж державне", – відповів Зеленський на питання журналіста про заяви Коломойського про "розворот у сторону Росії".

Володимир Зеленський в Очакові Офіс президента України

Нагадаємо, раніше ветерани війни на Донбасі висловили своє обурення скандальним інтерв'ю Коломойського і звернулися з цього приводу з рядом вимог до Зеленському. Вони закликали його негайно відреагувати на антиукраїнські висловлювання олігарха.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Коломойський, зокрема, заявив американським ЗМІ, що НАТО не зможе впоратися з армією РФ і російські танки будуть у Польщі.

Крім того, він закликав припинити війну на Донбасі і відновити відносини між Україною і Росією, зазначивши, що травми, нанесені українцям конфліктом на сході, "швидко підуть у минуле".

Також мільярдер закликав Україну відмовитися від допомоги МВФ і запропонував замінити її кредитами від Росії.

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