"Це неможливо!" Клімкін розгромив переговори Зеленського з Путіним

Глава МЗС України Павло Клімкін вважає неможливим досягнення домовленостей з президентом Росії Володимиром Путіним щодо конфлікту на Донбасі.

Про це він заявив у четвер, 25 липня, на публічному обговоренні діяльності МЗС з ветеранами в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що неможливо укласти угоду з Путіним по Донбасу. Це неможливо. При цьому, я говорю, що нам потрібна якась ситуативна домовленість про припинення вогню, про припинення цієї гарячої фази війни, безумовно. Але укласти угоду неможливо, оскільки Путін хоче, щоб України, яку ми з вами хочемо, не було", - заявив він.

Клімкін і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою РФ Володимиром Путіним, після чого заявив: "Думаю, що ми знайдемо порозуміння, бо мені це здалося протягом цього дзвінка".

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