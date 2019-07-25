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"Це неможливо!" Клімкін розгромив переговори Зеленського з Путіним

8.1т Читати матеріал російською

Глава МЗС України Павло Клімкін вважає неможливим досягнення домовленостей з президентом Росії Володимиром Путіним щодо конфлікту на Донбасі.

Про це він заявив у четвер, 25 липня, на публічному обговоренні діяльності МЗС з ветеранами в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що неможливо укласти угоду з Путіним по Донбасу. Це неможливо. При цьому, я говорю, що нам потрібна якась ситуативна домовленість про припинення вогню, про припинення цієї гарячої фази війни, безумовно. Але укласти угоду неможливо, оскільки Путін хоче, щоб України, яку ми з вами хочемо, не було", - заявив він.

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Клімкін і Зеленський

Клімкін і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою РФ Володимиром Путіним, після чого заявив: "Думаю, що ми знайдемо порозуміння, бо мені це здалося протягом цього дзвінка".

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Павло Клімкін Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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CARGO 100
CARGO 100
Шо, появился ? Без него скучно было ...
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Vovochkin Vova
Vovochkin Vova
Да что Зеленскому какой-то Климкин противостоявший России в самые сложные годы 2014-2016?!!! У Зеленского теперь рыговский Пончик рулит - Разумков - МладоРыгоАнал
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