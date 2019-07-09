Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Це неминуче!" Путін зробив нахабну заяву про "союз" з Україною

7.9т Читати матеріал російською

Глава Росії Володимир Путін заявив про неминуче відновлення відносин з Україною.

Така заява лідера країни-агресора прозвучала в скандальному фільмі режисера Олівера Стоуна "У боротьбі за Україну".

"Я думаю, це неминуче. У всякому разі, неминуче будівництво нормальних дружніх, я б сказав навіть, більш ніж дружніх, союзницьких відносин. І в кінцевому підсумку, ми все-таки прийдемо до стану, про який я сказав. Зближення неминуче", – сказав Путін.

Новини
"Янукович не міг": Путін зробив грузинів винними в розстрілі Майдану

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський запропонував Путіну провести зустріч у Мінську за участю лідерів США, Великобританії, Німеччини та Франції. Президент України захотів обговорити питання Криму та Донбасу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
191
70
Смішно
6
Цікаво
11
Сумно
24
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel