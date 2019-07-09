"Це неминуче!" Путін зробив нахабну заяву про "союз" з Україною

Глава Росії Володимир Путін заявив про неминуче відновлення відносин з Україною.

Така заява лідера країни-агресора прозвучала в скандальному фільмі режисера Олівера Стоуна "У боротьбі за Україну".

"Я думаю, це неминуче. У всякому разі, неминуче будівництво нормальних дружніх, я б сказав навіть, більш ніж дружніх, союзницьких відносин. І в кінцевому підсумку, ми все-таки прийдемо до стану, про який я сказав. Зближення неминуче", – сказав Путін.

Путін і Зеленський obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський запропонував Путіну провести зустріч у Мінську за участю лідерів США, Великобританії, Німеччини та Франції. Президент України захотів обговорити питання Криму та Донбасу.

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