Президент України Володимир Зеленський заявив, що акції проти евакуації громадян із китайського Уханя відзначилися вкрай "нелюдським" ставленням до співвітчизників і мали політичну підтримку.

Саме тому евакуйованих не вдалося привезти для обсервації в Тернопільську область, як планувалося спочатку. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ви знаєте, що були підготовлені чотири місця, одні з найкращих умов дійсно були на Тернопільщині. Ви знаєте, що там відбувалося... На жаль, назвати це людськими вчинками я не можу. Не хочу підбирати інші слова. На жаль, так буває", – обурився глава держави.

Володимир Зеленський

Водночас президент підкреслив, що всі ті події трапилися не тільки через звичайних українців.

"Я думаю, що прості люди не мають до цього відношення. На жаль, у деяких місцях була політична підтримка цієї псевдоакції", – сказав Зеленський.

Він також спрогнозував, що скоро всі спостерігатимуть, як "співпадатимуть люди на акції проти земельної реформи і того, щоб ми бачили наших громадян в Україні".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 лютого Зеленський звернувся до українців у зв'язку з прибуттям до країни літака з евакуйованими з Ухань людьми.

Він запевнив, що в карантинному санаторії будуть дотримані безпрецедентні заходи безпеки і закликав українців не влаштовувати протести через евакуйованих громадян.

Пізніше прессекретарка глави держави Юлія Мендель розповіла, що президент уважно стежив за ситуацією у Нових Санжарах, де люди протестували проти розміщення в місцевому санаторії евакуйованих українців.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи повернення евакуйованих із Уханя на Батьківщину, процитував речника МЗС Росії Марію Захарову.

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