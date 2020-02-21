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21 лютого • оновлено в 15:01
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Це нелюдяно: Зеленський знайшов руку політиків у протестах у Нових Санжарах

1.3т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що акції проти евакуації громадян із китайського Уханя відзначилися вкрай "нелюдським" ставленням до співвітчизників і мали політичну підтримку.

Саме тому евакуйованих не вдалося привезти для обсервації в Тернопільську область, як планувалося спочатку. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ви знаєте, що були підготовлені чотири місця, одні з найкращих умов дійсно були на Тернопільщині. Ви знаєте, що там відбувалося... На жаль, назвати це людськими вчинками я не можу. Не хочу підбирати інші слова. На жаль, так буває", – обурився глава держави.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Водночас президент підкреслив, що всі ті події трапилися не тільки через звичайних українців.

"Я думаю, що прості люди не мають до цього відношення. На жаль, у деяких місцях була політична підтримка цієї псевдоакції", – сказав Зеленський.

Він також спрогнозував, що скоро всі спостерігатимуть, як "співпадатимуть люди на акції проти земельної реформи і того, щоб ми бачили наших громадян в Україні".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політика евакуація протест
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