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Гриценко вимагає арешту Луценка

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Лідер партії "Громадянська позиція" заявив, що хотів би, щоб генерального прокурора України Юрія Луценка арештували.

Про це політик сказав в ефірі програми "Кінець дня" на телеканалі ZIK, коментуючи інформацію про те, що Артем Ситник (директор Національного антикорупційного бюро України) викликав на допит Юрія Луценка. Він зауважив, що його запросили в якості свідка, хоча мали в якості підозрюваного, пише ZIK.

"Я хотів би, щоб його запросили в якості підозрюваного, а ще краще, щоб одразу арештували. Я пояснюю чому. Це не жарти, коли генеральний прокурор через свою пресслужбу оприлюднює інформацію про персональні дані детективів, які працюють під прикриттям", – зазначив Гриценко.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

ZIK

Зокрема, за його словами, детективи ризикують своїм життям і здоров'ям своїх родин, розкриваючи резонансні корупційні справи вартістю в мільярди. В усіх цивілізованих країнах їм дають легенди прикриття і всіма способами захищають, а в Україні генеральний прокурор може їх розкривати.

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"Це факт. Якби сам Луценко не був генпрокурором, то вже треба було б порушити кримінальне провадження, де він був би підозрюваним", – вважає лідер партії "Громадянська позиція".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро України викликало генерального прокурора Юрія Луценка на допит 15 липня. Раніше Луценко звинуватив директора НАБУ Артема Ситника в неефективній роботі.

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Особи
Анатолій Гриценко Юрій Луценко Артем Ситник
Місце
Україна
Теги
Громадянська позиція НАБУ
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