Це не "забобон": фото з неголеним Зеленським отримало несподіване пояснення

Президент України Володимир Зеленський з'явився на публіці неголеним не через забобони з приводу захоплених Росією українських кораблів.

Яку мету переслідував глава держави, привертаючи до себе увагу зовнішнім виглядом, розповів в ефірі ObozTV експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.

"Ми ці штуки проходили на курсах управління репутацією в інтернеті. Пам'ятаєте, був нещодавно інфопривід, що Зеленський у спортзалі ніби як голить груди, і там дві фотографії? Щоб забити тему "Зеленський голить або не голить", він просто вкинув історію, чому він не голиться", – заявив Тизенгаузен.

"Ця історія забиває в Google тему з голеними або неголеними грудьми. Жодних "забобонів", мені здається, тут немає", – пояснив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський прийшов на зустріч з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем з легкою неголеністю. "Хочу вибачитися, що я неголений. Є таке слово українське класне – забобон. Зараз я очікую на кораблі. Кораблі повернуться – тоді поголюся", – сказав глава української держави.

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