"Це не випадкове вкидання": журналіст пояснив, кому вигідна відставка Гончарука

Скандал із відставкою прем'єр-міністра Олексія Гончарука вигідний бізнесменові Ігорю Коломойському, який розраховує отримати лояльнішого главу Кабміну.
Таку думку висловив у ефірі ObozTV журналіст і блогер Кирило Сазонов, коментуючи "злив" записів розмови Гончарука з чиновниками, де прем'єр несхвально відгукувався про президента Володимира Зеленського.
За словами журналіста, публікація аудіозаписів не є "випадковим вкиданням".
"Є певні сили, пов'язані з групою Коломойського, які хочуть свого лояльного прем'єра отримати вже цього року, коли буде велика приватизація і великий розпродаж землі. Лояльніший групі "Приват" прем'єр був би зовсім не зайвим у даному випадку", – зазначив він.
Сазонов припустив, що прем'єр може зберегти посаду: "Він продемонстрував свою лояльність, сказав, що готовий бути воїном. Президенту це сподобається, він найімовірніше залишиться".
Також він нагадав, що прем'єра звільняє Верховна Рада, а не президент.
"У нас парламентсько-президентська республіка. Тому поки ми бачимо просто пост у Facebook – це ні про що. Це ніяк не впливає ані на його кар'єру, ані на його долю. Якщо його відправлятимуть у відставку, у нього імунітет. Це може зробити тільки Верховна Рада", – пояснив журналіст.
"Прізвище прем'єра особливого значення не має, бо має значення прізвище президента, який контролює Кабмін і Верховну Раду, і прізвища тих лідерів фінансово-промислових груп, які стоять за ними. І Гончарук, і наступний прем'єр, буде, швидше за все, технічною фігурою, яка просто виконуватиме команди. Яскравої особистості зараз на лавці запасних у Зеленського ми не бачимо", – додав Сазонов.
Олексій Гончарук
kmu.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі опублікували аудіо розмов глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися економічні питання. У розмові Гончарук несхвально відгукувався про президента Володимира Зеленського, а також дав зрозуміти, що у влади немає бачення економічного курсу країни.
Пізніше в інтернеті опинилися друга частина розмови, а потім і третій запис.
Сам Гончарук не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Натомість прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду.
Після цього прем'єр написав заяву про відставку і передав її президенту.
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