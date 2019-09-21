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21 вересня • оновлено в 17:48
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"Це не відступ!" З'явилися деталі плану Генштабу щодо відведення військ на Донбасі

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За твердженням Міністерства оборони України, розведення військ в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не є відступом.

Про це повідомив глава оборонного ведмства Андрій Загороднюк в ефірі " Радіо Свобода ". За його словами, правильна реалізація плану знизить ряд ключових ризиків.

"Це не відступ!" З'явилися деталі плану Генштабу щодо відведення військ на Донбасі

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Відповідаючи на питання, чи буде процес відступу з захоплених в "сірій зоні" об'єктів, чиновник пояснив позицію військового відомства.

"Це не відступ, це - розведення. Ті, з ким ми спілкувалися, ставляться до цього, як до стратегії. По-перше, це питання безпеки. Тому що, якщо розведення, то розведення по правилам - це знизить багато ризиків. Але це повинно бути зроблено технічно правильно, тому що є вже позиції, є вже ціла система укріплень, яка вибудувана", - зазначив Загороднюк.

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За його словами, стратегія розведення обговорювалася з військовими і Генеральним штабом.

"Ніхто не буде робити цього без підготовки, щоб уникнути надмірних ризиків при розведенні. Звичайно ми будемо стежити за тим, щоб та сторона також це робила. План розведення зараз створюється. Зараз Генштаб цим займається. Звичайно, він буде представлений, він буде враховувати всі ризики. і, звичайно, по кожній з цих ділянок буде йти підготовка, пояснення, опрацювання всіх технічних питань, логістичних, питань безпеки і так далі", - підкреслив глава Міноборони.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів, про те, хто став міністром оборони України.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Уваров Николай
Уваров Николай
Путлер гнида и х¥йло.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Уваров Николай, коля.а ты простой сельский дурачок,ну или дол.боёб без капли мозга....
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Zulkarnaev Denis
Zulkarnaev Denis
Уваров Николай, нравится мой Главнокомандующий - так и скажи... ссусь...
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну как же это не отступление?)))Это преступление против украинского народа....Зачем тогда сдохло 500 человека мужественно занимая серую зону??????????????Кто ответит???Кто этот герой который дал команду её занимать???
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Zulkarnaev Denis
Zulkarnaev Denis
Уваров Николай, да ...стратег...кто есчо ?
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Уваров Николай
Уваров Николай
Сироткин Андрюха, сопля путлера, поросенко три раза отводил войска, когда ВСУ начинали брать в кольцо Донецк.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
идиоты
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Бешенство Ватки, Милый...ты уже в окопе?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Бешенство Вышиватки, Ты так говоришь, по тому что ещё не достиг призывного возраста...
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