"Це не відступ!" З'явилися деталі плану Генштабу щодо відведення військ на Донбасі

За твердженням Міністерства оборони України, розведення військ в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не є відступом.

Про це повідомив глава оборонного ведмства Андрій Загороднюк в ефірі " Радіо Свобода ". За його словами, правильна реалізація плану знизить ряд ключових ризиків.

Відповідаючи на питання, чи буде процес відступу з захоплених в "сірій зоні" об'єктів, чиновник пояснив позицію військового відомства.

"Це не відступ, це - розведення. Ті, з ким ми спілкувалися, ставляться до цього, як до стратегії. По-перше, це питання безпеки. Тому що, якщо розведення, то розведення по правилам - це знизить багато ризиків. Але це повинно бути зроблено технічно правильно, тому що є вже позиції, є вже ціла система укріплень, яка вибудувана", - зазначив Загороднюк.

За його словами, стратегія розведення обговорювалася з військовими і Генеральним штабом.

"Ніхто не буде робити цього без підготовки, щоб уникнути надмірних ризиків при розведенні. Звичайно ми будемо стежити за тим, щоб та сторона також це робила. План розведення зараз створюється. Зараз Генштаб цим займається. Звичайно, він буде представлений, він буде враховувати всі ризики. і, звичайно, по кожній з цих ділянок буде йти підготовка, пояснення, опрацювання всіх технічних питань, логістичних, питань безпеки і так далі", - підкреслив глава Міноборони.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів, про те, хто став міністром оборони України.

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