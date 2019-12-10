"Це не ви вирішуєте!" Макрон і Зеленський яскраво осадили пропагандистів Путіна

Президент України Володимир Зеленський закликав представників російських ЗМІ перестати складати безглузді фейки.

На прес-конференції за підсумками "нормандського саміту" в Парижі Зеленський розповів, що через війну на Донбасі мільйонам людей довелося покинути свої будинки, в тому числі його друзям. Він вказав на абсурдність тези про "утиски російськомовних".

"Ви можете приїхати, я вам особисто покажу. Тільки щоб реально, а не як товариш Соловйов. Ви подивіться, походіть ніжками, рученятами, оченятами. Дуже важливо все це відчувати і розуміти", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

Після його слів пропагандисти підняли шум і почали обурюватися, що багатьом з них заборонений в'їзд в Україну. При цьому вони перебили Макрона, який хотів зробити коментар, але вирішив на цьому закінчити прес-конференцію.

"Нехай залишиться три крапки. Це не ви вирішуєте, не ви встановлюєте регламент. Ми сказали, що чотири питання. Вони вже прозвучали. Спасибі всім за роботу", – сказав він.

Нормандська четвірка

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський і Путін також провели двосторонні переговори та спілкувалися тет-а-тет близько 10 хвилин. При цьому на "нормандському саміті" український президент не потиснув руку агресору.

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