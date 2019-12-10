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10 грудня • оновлено в 02:56
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"Це не ви вирішуєте!" Макрон і Зеленський яскраво осадили пропагандистів Путіна

2.1т
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Президент України Володимир Зеленський закликав представників російських ЗМІ перестати складати безглузді фейки.

На прес-конференції за підсумками "нормандського саміту" в Парижі Зеленський розповів, що через війну на Донбасі мільйонам людей довелося покинути свої будинки, в тому числі його друзям. Він вказав на абсурдність тези про "утиски російськомовних".

"Ви можете приїхати, я вам особисто покажу. Тільки щоб реально, а не як товариш Соловйов. Ви подивіться, походіть ніжками, рученятами, оченятами. Дуже важливо все це відчувати і розуміти", – сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Після його слів пропагандисти підняли шум і почали обурюватися, що багатьом з них заборонений в'їзд в Україну. При цьому вони перебили Макрона, який хотів зробити коментар, але вирішив на цьому закінчити прес-конференцію.

"Нехай залишиться три крапки. Це не ви вирішуєте, не ви встановлюєте регламент. Ми сказали, що чотири питання. Вони вже прозвучали. Спасибі всім за роботу", – сказав він.

Нормандська четвірка

Нормандська четвірка

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський і Путін також провели двосторонні переговори та спілкувалися тет-а-тет близько 10 хвилин. При цьому на "нормандському саміті" український президент не потиснув руку агресору.

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Теми
Російсько-український конфлікт російська пропаганда Переговори Зеленського та Путіна Війна на Донбасі
Особи
Ангела Меркель Еммануель Макрон Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
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Santi Amonito
Santi Amonito
Да, зеленский начинает "националистизировать". А другого выхода у него нет, такие метаморфозы происходят с любым президентом Украины; становишься им - и сразу становишься националистом. Даже януковощ им стал, но природная жадность д@унбаского завгара, на которую надавил ху*ло, сыграла с ним роковую шутку - оказался на растове. Вот и черт-путин в очередной раз стал неудачником, обломавшись на "украинском вопросе" - это его карма, и получать по рогам ему доставляет удовольствие - старик Захер-Мозох в восторге. Значит будем доставлять ему "удовольствие" аж до самого "лебединого озера"... Украинсий национализм - то с чем всегда боролись и проигрывали все, кто с ним боролся, начиная от царизма, большевизма и заканчивая рашизмом, но видно "историк"-ху*ло этого так и не понял, потому как на уроках истории бегал курить в подворотню.
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К. Алла
К. Алла
Ну зачем так глупо врать? Я смотрела всю пресс-конференцию. К вопросу языка слова Зе о приглашении на Донбасс не имели отношения вообще. Он хотел показать, что там все перемешаны, сепаратисты и украинцы.
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