Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 17:51
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Це не Путін винний у війні, а українська влада?" Порошенко загнав Бойка в кут через Мінські домовленості

22.6т Читати матеріал російською

П’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" під час дискусії з головою фракції "Опозиційна платформа За життя" Юрієм Бойко застеріг від нав’язування українському суспільству і світу думки про вину самої України у російській агресії проти нашої держави.

"Я стверджую і стверджував, що "формули Штайнмаєра" в Мінських угодах немає, а ви сказали що вона там є. Подивіться в інтернеті і переконайтеся самі, що це не так", – заявив Петро Порошенко.

Він звернувся до Юрія Бойка: "Скажіть будь ласка, ви правда вважаєте, що за останні п`ять років вина за те, що немає миру, лежить на українській стороні, а не на Путіну? Ви правда вважаєте, що Росія не здійснювала агресію проти нас і вона не є головною причиною смерті 13 тисяч українців? Чи все-таки ви вважаєте, що це відсутність політичної волі в українському парламенті? В такому випадку кажіть тезу, що ви вважаєте, що в Україні громадянська війна".

В свою чергу, Юрій Бойко сказав: "Я вам, Петро Олексійович, скажу відверто. Людям, які живуть в Золотому, Красногорівці, Мар’їнці їм абсолютно байдуже, де знаходиться "формула Штайнмаєра". І взагалі чи вона існує чи ні".

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Він зауважив, що коли Петро Порошенко йшов на вибори, обіцяв людям за за два тижні припинити війну.

Депутат також висловив думку, що головною причиною того, що сталося була відсутність ініціативи в переговорах саме з української сторони. "Це було нам потрібно – Україні, припинити війну. Тому, що це ми втратили території, ми втрачали людей кожен день. Ініціатива повинна була йти від нас", – сказав він.

"І Нормандський формат, який збирався два чи три рази за вашою участю... мав відпрацювати дорожню карту гарантій і тоді, я міг би сказати – так, ви зробили все, що могли. Але я цього не бачив", – наголосив Бойко.

Новини
Порошенко зупинив агресію, яка могла повністю знищити Україну – Пристайко

Він додав: "Я можу сказати відверто - ініціативи з вашого боку не було продовжити політичний шлях розвитку Мінських угод. Це теж правда".

На це Петро Порошенко резюмував: "Тобто не Путін (винний у війні проти України - ред.), а українська влада".

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України, лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко "вибухнув" через звинувачення в неефективності Мінських угод, підписаних під час його перебування при владі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі мінські домовленості
Особи
Петро Порошенко Юрій Бойко
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра Новини Росії війна Донбас Партія "Європейська солідарність" "Опозиційна платформа - За життя"
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
16
30
Смішно
14
Цікаво
41
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
На украине что не президент, то говнюк потому что какой народ - такой и президент.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Гусенцова Галина, Ну да, мы забыли, хацапка, что ваш президент вашими же попами, при жизни, причислен к лику святых. Он теперь сцыт на вас, а вы его урину - за святую воду принимаете. Нашим "говнюкам" за вашим ГОВНЮКОМ не угнаться, мы тебе верим.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
кудря александр
кудря александр
У Бойка ранний склероз. Когда пришел Порох к власти, Россия только поддерживала пророссийкие настроения на Донбассе, а прямая агрессия батальйонно-тактических групп РФ началась с Иловайска. Тогда можно было заканчивать АТО и говорить о войне. Если бы не зажравшееся население, подобные нижеписяющим ботам, не готовое в большинстве сражаться за свою территорию, а желавшее снижения цен и прочего-прочего. Бесконечной манны небесной.... Только военное положение спасло бы Украину от назревающей капитуляции.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Люлька Андрій
Люлька Андрій
Та ні, ви щось наплутали, це Білецький загнав Порошенко в кут, подивиться те відео, порох як загнана курка, у своєму пом`ятому піджаку, недарма його призвесько Петя туфля.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
4

Блоги / думки

ads pixel