"Це не бізнес": Арахамія прокоментував ідею про диктатуру в ЗМІ

Лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ініціатива народного депутата України від президентської партії Олександра Ткакченка про санкції проти неприбуткових ЗМІ – це приватна думка. Разом з тим, він визнав, що сам також підтримує цю пропозицію.

У коментарі Telegram-каналу "Apasov_fm" парламентарій зазначив, що це нібито дасть можливість боротися зі ЗМІ, які працюють лише для політичного впливу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Давид Арахамія Скріншот відео

"Це індивідуальна позиція, поки немає обговорення у фракції. Пан Ткаченко, можливо, обговорював це те в комітеті, мені невідомо це. Але на фракції ми не виносили ще ніяких питань. Я особисто підтримую цю норму. Якщо це абсолютно збиткова історія, тоді її фінансують заради чого? Якщо це не бізнес, то давайте називати речі своїми іменами. Якщо це для політичного впливу. З цим треба якось працювати", – сказав Арахамія.

Він додав, що за його даними, в Україні прибутковими нібито є тільки два-три телеканали і приблизно 10-12 онлайнЗМІ. Що стосується всіх інших, то їх Арахамія вважає неприбутковими і такими, що працюють тільки за рахунок дотацій потужних груп, які займаються політичним впливом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

указом "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави", підписаним президентом України Володимиром Зеленським, пропонується посилити відповідальність ЗМІ за порушення інформаційного законодавства.

Так, в тексті, опублікованому пресслужбою Офісу президента, йдеться про те, що до 31 грудня 2019 року треба розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти щодо врегулювання діяльності медіа в країні.

Це викликало хвилю обурення серед українських журналістів. Вони побачили в цих кроках перехід країни до диктатури.

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