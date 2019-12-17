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18 грудня • оновлено в 00:58
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"Це наше відображення": Баканов зробив загадкову заяву про Джокера

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Глава СБУ Іван Баканов назвав головними викликами для національної безпеки фейки і кіберзагрози.

"Якщо не говорити про триваючу агресію на сході країни, то інформаційні загрози сьогодні на першому місці. Фейки заполонили інформпростір у всьому світі. Зрозуміти, де правда, а де неправда дуже важко", – сказав друг президента в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Баканов звернув увагу, що дезінформація дестабілізує ситуацію, а в фейковому полі працюють не тільки внутрішні сили. Що стосується кіберзагроз, він зазначив, що СБУ працює над цим питанням разом з РНБО, Кабміном і правоохоронцями.

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"Джокер" раптово потрапив до списку найрейтинговіших політиків

Глава СБУ зазначив, що пранкер Джокер є одним із свідчень таких загроз. "Джокер – це наше відображення в дзеркалі. Ми всі повинні змінитися для того, щоб він просто залишився без роботи", – додав Баканов.

Іван Баканов і персонаж Джокер

Іван Баканов і персонаж Джокер

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як пранкер "Джокер" на каналі NewsOne розповів, як отримує доступ до чатів відомих українських політиків.

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Особи
Іван Баканов Джокер
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Иванович Василий
Иванович Василий
Какой смешной персонаж - додумался до саморазоблачения с помощью речевого "умничания"!))) Эту незатейливую технологию с корпоративчика - сам предложил при решении вопроса собственного устройства на должность, али ему посоветовали с другой стороны стола? Но, судя по фразе - похоже, что сам.
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