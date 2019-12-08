"Росія – ворог України!" В'ятрович нагадав показові моменти в історії

Команда українського президента Володимира Зеленського повертається до помилкової стратегії щодо можливості домовлятися з Росією, яка останні 300 років знищує українську державність.

Про це сказав народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Володимир В’ятрович під час виступу на народному віче "Червоні лінії для Зе!" на Майдані Незалежності, передає сайт партії.

"Я став політиком, але не перестаю бути істориком. Як історик я знаю, якою була роль Росії в нашому минулому. Це роль ліквідатора нашої державності. Триста років тому Росія ліквідувала українську Гетьманщину, згадайте Батурин – тодішню українську столицю, згадайте долю цього міста, яке було вщент знищене. Згадайте її мешканців, які були винищені незалежно від статі і віку. Сто років тому Росія знищила УНР. Згадайте, що було після цього – роки репресій, голодомор, які забрали життя мільйонів українців. Згадайте сотні тисяч тих українців, які були депортовані з України, згадайте депортований кримськотатарський народ, якого було вигнано із своєї батьківщини. Все це Росія в українській історії", – сказав В’ятрович.

Володимир В'ятрович eurosolidarity.org

"З 1991 року ми вже в незалежній Україні мали різні влади, представників різних політичних сил, але їх об’єднує одна ключова помилка – вони будували свої стратегії, зовнішню і внутрішню політику на вкрай хибній тезі, яка звучить – "Росія не ворог, ворог не Росія". Вся українська влада від 1991 року вірила, що з Росією можна домовлятися, з Росією можна співпрацювати, з Росією можна торгувати, Росії можна довіряти. 2014 рік перекреслив цю помилку, постмайданна влада стала першою, яка зрозуміла, що Росія – це ворог. Вона зрозуміла, що є потреба у мобілізації всіх українських сил з усього світу, які підтримують Україну, для того, щоб стримувати ворожий настрій Росії", – додав В’ятрович.

Він наголосив, що сьогодні українці вийшли на народне віче, щоб діюча влада не робила помилок щодо спроб домовлятися з Росією.

"Нам вдалося багато зробити за цей час. Але влада помінялася. І нова команда – команда Зеленського знову повертається до цієї помилкової стратегії, яка полягає в тому, що нібито зможемо домовитися з Росією. Ми тут для того, щоб новій владі нагадати, що Росія – ворог була і є. Ми тут для того, аби нагадати президенту Зеленському ключову тезу для кожного українського президента, минулого, сучасного і майбутнього: Росія – наш Карфаген", – зазначив В’ятрович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами п’ятого президента України Петра Порошенка, десятки тисяч громадян по всій Україні вийшли на акцію "Червоні лінії", щоб донести учасникам переговорів у Нормандському форматі спільну позицію: жодних поступок країні-агресору та її лідеру Володимиру Путіну не може бути.

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