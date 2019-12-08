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8 грудня • оновлено в 19:01
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"Росія – ворог України!" В'ятрович нагадав показові моменти в історії

2.1т
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Команда українського президента Володимира Зеленського повертається до помилкової стратегії щодо можливості домовлятися з Росією, яка останні 300 років знищує українську державність.

Про це сказав народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Володимир В’ятрович під час виступу на народному віче "Червоні лінії для Зе!" на Майдані Незалежності, передає сайт партії.

"Я став політиком, але не перестаю бути істориком. Як історик я знаю, якою була роль Росії в нашому минулому. Це роль ліквідатора нашої державності. Триста років тому Росія ліквідувала українську Гетьманщину, згадайте Батурин – тодішню українську столицю, згадайте долю цього міста, яке було вщент знищене. Згадайте її мешканців, які були винищені незалежно від статі і віку. Сто років тому Росія знищила УНР. Згадайте, що було після цього – роки репресій, голодомор, які забрали життя мільйонів українців. Згадайте сотні тисяч тих українців, які були депортовані з України, згадайте депортований кримськотатарський народ, якого було вигнано із своєї батьківщини. Все це Росія в українській історії", – сказав В’ятрович.

Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович

eurosolidarity.org

"З 1991 року ми вже в незалежній Україні мали різні влади, представників різних політичних сил, але їх об’єднує одна ключова помилка – вони будували свої стратегії, зовнішню і внутрішню політику на вкрай хибній тезі, яка звучить – "Росія не ворог, ворог не Росія". Вся українська влада від 1991 року вірила, що з Росією можна домовлятися, з Росією можна співпрацювати, з Росією можна торгувати, Росії можна довіряти. 2014 рік перекреслив цю помилку, постмайданна влада стала першою, яка зрозуміла, що Росія – це ворог. Вона зрозуміла, що є потреба у мобілізації всіх українських сил з усього світу, які підтримують Україну, для того, щоб стримувати ворожий настрій Росії", – додав В’ятрович.

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Переговори Зеленського й Путіна: названі "червоні лінії" для України

Він наголосив, що сьогодні українці вийшли на народне віче, щоб діюча влада не робила помилок щодо спроб домовлятися з Росією.

"Нам вдалося багато зробити за цей час. Але влада помінялася. І нова команда – команда Зеленського знову повертається до цієї помилкової стратегії, яка полягає в тому, що нібито зможемо домовитися з Росією. Ми тут для того, щоб новій владі нагадати, що Росія – ворог була і є. Ми тут для того, аби нагадати президенту Зеленському ключову тезу для кожного українського президента, минулого, сучасного і майбутнього: Росія – наш Карфаген", – зазначив В’ятрович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами п’ятого президента України Петра Порошенка, десятки тисяч громадян по всій Україні вийшли на акцію "Червоні лінії", щоб донести учасникам переговорів у Нормандському форматі спільну позицію: жодних поступок країні-агресору та її лідеру Володимиру Путіну не може бути.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир В'ятрович Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Новини Росії
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Ш. Олег
Ш. Олег
Выпускник истфака Львовского университета 1999 года, автор является классическим олицетворением эпохи - времени поиска Украиной своей национальной идентичности в сомнительном нaционалистическом прошлом. Согласен с американским историком Джаредом Макбрайдом, который как-то сказал, что все работы Вятровича объединяет одно: стремление оправдать украинцев в любой ситуации, несмотря ни на какие факты. :) Праворaдикальные украинские нaционалисты изображаются Вятровичем как трагические борцы за свободу, иногда вынужденные надеть нaцистскую форму, совершенно непричастные к Хoлокосту и осуществлявшие "симметричные" ответные действия во время Волынской рeзни. Все документы из сoветских архивов, свидетельствующие о преступлениях OУН-УПA, Вятрович просто объявляет "фальшивкой", а историков, критикующих такой подход, — "пособниками крeмлёвской пропаганды". Несмотря на многочисленные негативные отзывы от коллег по историческому цеху со всего мира, Вятрович активно цитируется в украинских СМИ. К слову, именно этот человек был одним из инициаторов принятия законов о декoммунизации, которые фактически закрепляют законодательные ограничения свободы слова. По мнению украинского историка Юрия Радченко, Вятрович лишь выдаёт себя за академического учёного, являясь на самом деле пропагандистом и апологетом ОУH(б); он также отмечает, что Вятровича не считают на Западе серьёзным историком. Данная статья - лучшее объяснение, почему. :)
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Ш. Олег, еще один платный косоглазый иксперт вылез, все украинцы и без Вятровича знает кто наш главный враг, и мы вашу помойку скоро отправим в анал истории!
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Монголо-татарская орда, не сри здесь! Все верно Вятрович говорит, ваша орда в 100 раз хуже для Украины любого другого врага! И мы вас уничтожим!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
С*укка, *историк*! Город Батурин основан в 1575 году польским королём Стефаном Баторием и назван в его честь. Вскоре после сме рти Стефана Батурин запустел.... В начале Смоленской во й ны 1632—1634 годов Батуринский замок был взят ру сс ки ми войсками и оставался незаселённым до конца во ен ных действий. В 1635 году Батурин был отстроен и включён в состав Черниговского воеводства Речи Посполитой. В том же 1635 году коронный подскарбий Ежи Оссолинский вынудил Новгород-Северского старосту А. Песочинского (люди которого отстроили замок) отказаться от своих претензий на Батурин. После начала во сс та ния Хмельницкого в 1648 году город заняли п о в стан цы. В ходе Северной во й ны гетман Иван Мазепа начал тайные переговоры с польским двором и шведским королём Карлом XII, а с приближением основных сил шведской ар мии — осенью 1708 года открыто перешёл на сторону шведов и 29 октября 1708 года со сторонниками присоединился к Карлу XII. В укреплённом Батурине остались крупные запасы для шведской ар мии, сильный гарнизон под командованием полковника Д. Чечеля и есаула Кёнигсека сохранил верность Мазепе и рассчитывал на скорый подход шведских во йск....В сложившихся условиях во йска А. Д. Меньшикова 31 октября 1708 осадили и 2 ноября 1708 взяли Батурин, после чего город был сож жен!.. В том же 1708 году гетманская резиденция была перенесена из Батурина в Глухов." Вот и всё по поводу *вспомните Батурин – тогдашнюю украинскую столицу,* Пре датель Мазепа там был, шведов ждал!
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