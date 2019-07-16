"Це нам вирішувати!" У Зеленського різко поставили Росію на місце через українську мову

Питання функціонування державної мови в Україні є предметом обговорення лише нашої держави.

Про це на брифінгу у Києві, 16 липня заявив заступник глави Офісу президента Вадим Пристайко. Він зазначив, що питання української мови не повинне виноситися Росією у Радбезі ООН.

"Це наше з вами рішення, якою мовою ми розмовляємо, ніхто не має права і не повинен нав'язувати. Маючи на увазі "нас", я маю на увазі всіх українців, які всіма мовами говорять на нашій землі. Яким чином забезпечити права національних меншин і кожне бажання людини говорити тією мовою, яка є зручнішою, яка є мовою матері. Разом з тим, яким чином забезпечити переважну роль державної мови – це якраз є предмет нашої внутрішньої дискусії, а не Російської Федерації в Раді Безпеки ООН", – зазначив він.

Пристайко додав, що українські дипломати готові до засідання і в Офісі президента, де вивчатимуть пропозиції, які будуть сьогодні оголошені українським представником в ООН.

Володимир Зеленський

Нагадаємо, що 16 липня відбудеться засідання Ради Безпеки ООН, скликане Росією з приводу набуття чинності законом про державну мову в Україні.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності в Україні 16 липня.

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