Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Це нам вирішувати!" У Зеленського різко поставили Росію на місце через українську мову

13.5т Читати матеріал російською

Питання функціонування державної мови в Україні є предметом обговорення лише нашої держави.

Про це на брифінгу у Києві, 16 липня заявив заступник глави Офісу президента Вадим Пристайко. Він зазначив, що питання української мови не повинне виноситися Росією у Радбезі ООН.

"Це наше з вами рішення, якою мовою ми розмовляємо, ніхто не має права і не повинен нав'язувати. Маючи на увазі "нас", я маю на увазі всіх українців, які всіма мовами говорять на нашій землі. Яким чином забезпечити права національних меншин і кожне бажання людини говорити тією мовою, яка є зручнішою, яка є мовою матері. Разом з тим, яким чином забезпечити переважну роль державної мови – це якраз є предмет нашої внутрішньої дискусії, а не Російської Федерації в Раді Безпеки ООН", – зазначив він.

Новини
Раді пропонують скасувати закон про українську мову: що відомо

Пристайко додав, що українські дипломати готові до засідання і в Офісі президента, де вивчатимуть пропозиції, які будуть сьогодні оголошені українським представником в ООН.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Нагадаємо, що 16 липня відбудеться засідання Ради Безпеки ООН, скликане Росією з приводу набуття чинності законом про державну мову в Україні.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності в Україні 16 липня.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Закон про мови" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Закон про мови
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
Радбез ООН Росія Офіс президента
Поділитися у Facebook
26
Коментарі
19
66
Смішно
61
Цікаво
3
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"резко поставили Россию на место"- якобы журналисты, это как же?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Поддерживаю!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Gorobec Sana
Gorobec Sana
Москалі ущербні. Як же їх бісить лише від української мови і від того що вона стала державною.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
Gorobec Sana
Gorobec Sana
Артеллерист Моня, може й знають. Але показують що не знають.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Gorobec Sana, да все русские на Украине прекрасно знают украинский))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel