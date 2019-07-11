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"Це може бути цікаво!" Путін висловився про пропозицію Зеленського зустрітися в Мінську

3.1т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін прокоментував запрошення глави України Володимира Зеленського на переговори в Мінську за участю лідерів Німеччини, США, Франції і Великобританії.

"Ми ніколи не відмовлялися від контактів, якщо вони йдуть на користь. Це теж може бути цікаво", - сказав він, передають РИА Новости.

За його словами, РФ не відмовлялася від розширення "нормандського формату". "По-перше, цей "нормандський формат" і зустріч на вищому рівні повинні бути добре підготовлені - це очевидна річ. По-друге, більш-менш про щось можна буде говорити після остаточного формування нового уряду і проведення виборів до парламенту України" , - сказав Путін.

Володимир Путін

Володимир Путін

RT

"Ну а по-третє, я не знаю як реагують інші учасники цього процесу", - додав російський лідер.

Він нагадав, що, наприклад, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей через пару тижнів припиняє свою роботу в цій якості.

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"Вона в якій якості запрошується на цю зустріч - незрозуміло, вона взагалі згодна чи ні. Як американська адміністрація на це реагує, ми не знаємо. Як реагує Німеччина, Франція. Це все питання, які підлягають опрацюванню. Ми ніколи не відмовлялися від контактів. .. І це теж може бути цікаво", - уклав Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
мінські домовленості
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія
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