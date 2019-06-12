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"Це монтаж!" Медведчук відповів на скандал навколо серіалу "Чорнобиль"

10.4тЧитати матеріал російською

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук спростував чутки про його участь у судовому процесі щодо аварії на Чорнобильській АЕС.

У коментарі ВВС, політик назвав "чистим маренням" заяву, нібито він був адвокатом директора ЧАЕС Віктора Брюханова.

"Я пам'ятаю цю справу, вона дуже відомою була, але не пригадую, щоб я у ній брав участь", – заявив він.

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Медведчук додав, що в цьому судовому процесі не брав участі навіть як глядач.

"Мені не цікаво, я ж професійний адвокат. Невже ви думаєте, що адвокат ходить на інші справи?" – пояснив він.

Нагадаємо, що на архівних кадрах із суду, які були показані в серіалі HBO "Чорнобиль", можна було побачити людину, яка зовні схожа на Віктора Медведчука.

Кадр з серіалу

Кадр з серіалу

Журналісти показали політику зображення з документальних. Він погодився, що схожий на чоловіка на відео, але звернув увагу на одну особливість – людина на фото не носить краватку, а ґудзик на її сорочці – розстебнутий.

"Це я через багато років перестав носити краватку. Я думаю, що це взагалі монтаж", – пояснив Медведчук.

"Це монтаж!" Медведчук відповів на скандал навколо серіалу "Чорнобиль"

Про схожість Медведчука і людини із серіалу уFacebook написали громадська активістка Катерина Кувіта і журналіст Вахтанг Кіпіані, політолог Олексій Голобуцький.

"Якийсь диявольський фарс завершує 40-річне коло. Все повертається ніби за якимось порочим колом. Серіал "Чорнобиль" змушує повернутися до архівної кінохроніки. У хроніці спливає на декілька секунд майже знайоме обличчя адвоката директора ЧАЕС Віктора Брюханова – і всі раптово згадують Медведчука та інший суд, над поетом Стусом", – написав Голобуцький.

"Медведчук – адвокат гендиректора Чорнобильської АЕС. Ми не мали цього фото, якби б не серіал HBO", – зазначив Кіпіані.

"Молодий перспективний агент КДБ із посвідченням адвоката з рівнем допуску від КДБ настільки високий, що Медведчук допущений до матеріалів судового процесу щодо Чорнобильської аварії", – повідомила Кувіта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку публіциста Федора Крашеніннікова, справжня цінність "Чорнобиля" від HBO полягає в тому, що він показав ціну брехні, яка виходила від влади спочатку в СРСР, а тепер і від російської.

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Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
Теги
ЧАЕСЧорнобиль
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Гэбэшная гнида медведчук всегда усердно "трудился" в ущерб интересов Украины.
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Коробова Диана
Коробова Диана
Спаcибo тoму, ктo покaзaл мне прекpасный сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/prshs8o Пpосто пpoйдя простой oпрoс пoлyчила пoчти полyгoдoвyю зарплатy)) Пользуйтесь, покa eсть вoзмoжность=)
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