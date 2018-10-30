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/Політика

''Це маразм!'' Клімкін оцінив відносини України і Польщі

1.4тЧитати матеріал російською

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що відносини України і Польщі достатньо добрі, і про конфлікт між країнами не йдеться.

"У нас немає конфлікту, але є емоційний контекст. Часто ця емоційність ґрунтується на історичних подіях. Польські політики прагнуть розставити всі крапки над "і", лише грунтуючись на своєму баченні історичних подій. Історія — складна штука. Спільна історія — ще складніша", — сказав він під час виступу у Львові 30 жовтня, передає "Європейська правда".

Глава МЗС також закликав політиків не спекулювати історією і виважено підходити до вирішення історичних питань.

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"Там, де йдеться про історію, немає місця емоціям. Я намагаюся донести польським колегам, що держава не може відповідати за злочини окремих воєнізованих загонів, непідконтрольних державі. Ставити знак рівності між окремими загонами — це маразм, це не відповідає ані історичній правді, ані реальності. Політики не повинні спекулювати історією. Політика — це для сучасності і майбутнього, а історію треба залишити для вчених. Для держави важливо дивитися вперед, а не в минуле", — пояснив Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі забили на сполох через українських заробітчан.

Особа
Павло Клімкін
Місце
УкраїнаЛьвів
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Русский Солдат
Русский Солдат
Иш ты, какой хитрый. А главари этих самых отдельных военизированных отрядов, неподконтрольных государству (интересно, какое государство он имел ввиду), которые совершали все эти преступления, нынче возведены в ранг героев уже современной неонацистской хунтой.
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Гаврохин Кузьма
Гаврохин Кузьма
Все так, но необходимо было также добавить, что к преступлениям ватной красной армии, Московии времен 17 века, а также чекистам и НКВДистам - это никак не относится.
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