''Це маразм!'' Клімкін оцінив відносини України і Польщі

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що відносини України і Польщі достатньо добрі, і про конфлікт між країнами не йдеться.

"У нас немає конфлікту, але є емоційний контекст. Часто ця емоційність ґрунтується на історичних подіях. Польські політики прагнуть розставити всі крапки над "і", лише грунтуючись на своєму баченні історичних подій. Історія — складна штука. Спільна історія — ще складніша", — сказав він під час виступу у Львові 30 жовтня, передає "Європейська правда".

Глава МЗС також закликав політиків не спекулювати історією і виважено підходити до вирішення історичних питань.

"Там, де йдеться про історію, немає місця емоціям. Я намагаюся донести польським колегам, що держава не може відповідати за злочини окремих воєнізованих загонів, непідконтрольних державі. Ставити знак рівності між окремими загонами — це маразм, це не відповідає ані історичній правді, ані реальності. Політики не повинні спекулювати історією. Політика — це для сучасності і майбутнього, а історію треба залишити для вчених. Для держави важливо дивитися вперед, а не в минуле", — пояснив Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі забили на сполох через українських заробітчан.