"Це маніпуляція": учасниця зустрічі з Помпео спростувала його слова про "втрачений Крим"

Ексзаступниця глави Міністерства інформаційної політики України Еміне Джапарова спростувала інформацію про те, що на одній із зустрічей у Києві держсекретар США Майк Помпео заявив, що Україні навряд чи вдасться повернути окупований Росією Крим.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. Вона назвала маніпулятивним матеріал, який з'явився у виданні "Новое время", у якому журналісти, посилаючись на учасників заходу, написали, що Помпео начебто заявив, що Крим втрачений, Україна віддала його, а Росія "не з тих, у кого можна щось забирати".

"Російські ЗМІ підхопили не якісний (в частині Криму) матеріл НВ щодо зустрічі із Помпео і далі із "сенсаційними" заголовками несуть ту "правду", в яку самі хочуть вірити", – написала вона.

Еміне Джапарова та Майк Помпео

"Як учасник зустрічі, маю наголосити, що вираз обличчя Держсекретаря США жодним чином не демонстрував те, про що йдеться в статті, а також від нього не лунали ті слова, які наводить ЗМІ. Так само для мене є загадкою, хто був тим "джерелом" інформації для медіа.

Правдою є те, що спершу заговорили про Крим за моєї ініціативи", – зазначила вона.

Джапарова нагадала, що позиція США є чіткою, багато разів артикульованою на різних рівнях та зафіксованою в багатьох міжнародних документах, зокрема й в Декларації Помпео.

"Жодним чином ця позиція не змінилась попри спроби російської пропаганди видавати бажане за дійсне", – написала вона.

Як писав OBOZREVATEL, 31 січня в Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з державним секретарем США Майком Помпео. Виступаючи на спільному брифінгу, політики торкнулися ряду питань стратегічної співпраці між країнами, а також прокоментували політичні скандали, пов'язані з українсько-американськими відносинами.

Про топ-5 заяв, які прозвучали перед пресою від Зеленського та Помпео, читайте за посиланням.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!