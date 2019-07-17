"Це маніпуляція!" Гройсман обурився через політичні ігри перед виборами

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в Україні запустили брудну політтехнологічну гру, мета якої – маніпуляція думкою виборців напередодні позачергових виборів до Верховної Ради.

Свою думку з цього приводу він озвучив під час засідання Кабінету міністрів 17 липня. Відео виступу Гройсмана опубліковано на його сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Інформація така: люди, ви не голосуйте за демократичні партії, тому що вони непрохідні, а голосуйте тільки за одну партію. Це маніпуляція і спроби, на мій погляд, просто людям задурити голову і спробувати видати абсолютно іншу реальність. Полягає в тому ця маніпуляція, що є різні соціологічні дослідження, вони по-різному визначають, хто долає бар'єр і проходить, хто не проходить в український парламент. Зрештою, це вирішувати не окремими політичним діячам, які будують свою політичну кампанію на брехні, а українським громадянам, які мають право абсолютно вільно прийти і проголосувати, за кого вони хочуть", – підкреслив прем'єр-міністр.

Він вимагає, щоб людей не вводили в оману шляхом поширення вкидань на десятках сторінок в соцмережах, які фінансуються з різних джерел. Зокрема, Гройсмана обурив той факт, що за такі речі платять коштами, які не входять до бюджету фондів партій. У зв'язку з цим він закликав голову МВС Арсена Авакова і Національну поліцію втрутитися в ситуацію.

"Одного разу, коли дехто хотів побудувати по всій країні сітку виборців, ви цьому не дали відбутися, захистили чесні вибори. І вони були визнані в усьому світі як демократичні. Буквально вчора або позавчора ви викрили ще одного ініціатора проти однієї з молодих політичних сил, яку дискредитували за допомогою СМС. Сьогодні дискредитуються абсолютно всі політичні сили демократичного табору. Більш того, нав'язуються різні історії, які абсолютно не мають ніякого зв'язку з реальністю", – звернувся він до міністра внутрішніх справ.

Володимир Гройсман Скріншот відео

Що стосується українських громадян, то їх Гройсман закликав голосувати, враховуючи прозорість виборчої кампанії тих чи інших політичних сил.

"Я думаю, що ви можете визначити, хто діє відверто, щиро, морально, а хто бреше. І коли ви прийдете робити свій вибір, вибирайте тих, кому ви довіряєте, а не тих, хто бреше і вами маніпулює. Це, на мій погляд, найголовніше питання українського майбутнього. А правоохоронні органи, я сподіваюся, дадуть цьому досить серйозну оцінку", – підсумував прем'єр-міністр.

Новини Гройсман пообіцяв зниження ціни на газ в Україні і пояснив чому

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія чинного прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана "Українська стратегія" може подолати прохідний бар'єр і потрапити до нового складу Верховної Ради. Про це свідчать підсумки опитування Центру соціальних експертиз Інституту соціології, опубліковані ЗМІ. Згідно з ними, політсила очільника уряду може отримати на парламентських виборах підтримку 5,1% виборців.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!