"Це лише початок!" Ясько прокоментувала "прощення" росіян у ПАРЄ

Глава української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько заявила, що рішення щодо повернення російської делегації, і, більше того, обрання віцеспікером делегата від РФ Петра Толстого демонструють реальну ситуацію в організації.

Про це вона сказала журналістам у кулуарах асамблеї, передає PavlovskyNews (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

За її словами, делегати від України у ПАРЄ не мають необхідного досвіду роботи на міжнародному майданчику, але за останні 5 днів зуміли розібратися в розстановці сил у асамблеї.

Єлизавета Ясько

"Сьогодні ми стали свідками реальної ситуації, яка відбувається тут. Існують різні думки щодо повернення РФ до ПАРЄ, але ми змушені зараз із цим якось жити і ми маємо бути реалістичними. Ми бачимо, в результаті більш ніж 90 голосів було віддано за те, щоб повноваження російської делегації все ж таки були підтверджені. Це реальна ситуація в Раді Європи", – сказала Ясько.

За її словами, українська делегація готова плідно працювати.

"Ми будемо боротися плідно. Ми приїхали сюди. Ми нові в цій організації – більша частина членів, але зараз за ці дні ми вже розуміємо, який розклад сил у політичних силах, у комітетах. Це тільки початок", – заявила Ясько.

Серед досягнень делегації Ясько виділила схвалення української поправки про те, що Крим є незаконно анексованою територією.

"На жаль, дуже мало наших поправок було схвалено. Що для нас важливо – це те, що правка щодо Криму фіксується, те, що Крим був незаконно анексований. Ми точно знаємо, що правда на нашому боці, бо на нашому боці міжнародне право, тому будь-яка пропозиція і формулювання в резолюції дуже важливі. Те, що там є згадка про Крим – це важливо для України", – сказала депутатка.

Однак часткове схвалення пропозицій України не завадило ПАРЄ остаточно продовжити повноваження Росії, а делегата РФ Петра Толстого призначити віцепрезидентом асамблеї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Парламентській асамблеї Ради Європи в середу, 29 січня, остаточно затвердили всі повноваження делегації Росії.

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