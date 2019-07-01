ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

"Це крок до капітуляції!" Парубій жорстко засудив розведення сил на Донбасі

2.1тЧитати матеріал російською

Другий номер партії "ЄС" Андрій Парубій виступив проти розведення сил у Станиці Луганській на Донбасі.

В ефірі ток-шоу "Свобода слова" в понеділок, 1 липня, спікер Верховної Ради назвав такий вчинок кроком до капітуляції.

"Я вважаю, що відведення військ у Станиці Луганській – це неправильний крок. Коли апелюють до якихось домовленостей, то там була ціла низка пунктів, і перший із них, це припинення вогню. Тоді, коли вбивають наших військових кожен день, тоді, коли сьогодні трапилася велика трагедія і загинули наші військові на передовій, була обстріляна медична швидка", – заявив Парубій.

Новини
Окупанти розстріляли медиків на Донбасі: Зеленський терміново звернувся до США і ЄС

"Я вважаю це кроком до капітуляції, а не кроком до миру. Тому що нам намагаються замінити поняття миру словами капітуляції", – стверджує він.

Парубій виступив проти розведення сил на Донбасі

Парубій виступив проти розведення сил на Донбасі

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав розведення сил в районі Станиці Луганської першим кроком до досягнення стійкого припинення вогню по всій лінії зіткнення на Донбасі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Андрій Парубій
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
4
6
Смішно
5
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Перенимай опыт капитуляций у Германии.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
-" первым шагом к достижению устойчивого прекращения огня по всей линии "...ага,счас ...шо им помешает...?) может рассейские кураторы...?)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Дайте ему автомат и на передовую.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
3
Ш. Олег
Ш. Олег
Бурмистров Вадим, дайте ему селёдки! :)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3

Блоги / думки

ads pixel