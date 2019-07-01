"Це крок до капітуляції!" Парубій жорстко засудив розведення сил на Донбасі

Другий номер партії "ЄС" Андрій Парубій виступив проти розведення сил у Станиці Луганській на Донбасі.
В ефірі ток-шоу "Свобода слова" в понеділок, 1 липня, спікер Верховної Ради назвав такий вчинок кроком до капітуляції.
"Я вважаю, що відведення військ у Станиці Луганській – це неправильний крок. Коли апелюють до якихось домовленостей, то там була ціла низка пунктів, і перший із них, це припинення вогню. Тоді, коли вбивають наших військових кожен день, тоді, коли сьогодні трапилася велика трагедія і загинули наші військові на передовій, була обстріляна медична швидка", – заявив Парубій.
"Я вважаю це кроком до капітуляції, а не кроком до миру. Тому що нам намагаються замінити поняття миру словами капітуляції", – стверджує він.
Парубій виступив проти розведення сил на Донбасі
obozrevatel
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав розведення сил в районі Станиці Луганської першим кроком до досягнення стійкого припинення вогню по всій лінії зіткнення на Донбасі.
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