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23 грудня • оновлено в 17:38
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"Це катастрофа!" Клімкін розповів, що буде з ПАРЄ після повернення Росії

1.5т
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Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін визнав, що повернення Росії до ПАРЄ несе негатив не тільки для України, а й для самої Парламентської асамблеї.

Однак українські дипломати не могли б цьому запобігти, оскільки міжнародна спільнота вважає, що краще "тримати при собі" російських парламентарів для створення хоч якоїсь видимості діалогу. Про це він розповів у інтерв'ю "Сегодня".

"Це партія європейських країн. Був майже консенсус, не враховуючи деякі країни, про те, що Росію краще тримати, знаєте, на такому... Ну, короткому чи ні, але тримати. Однак, на мою думку, хто вважає, що Путіна можна тримати на короткому повідці, той недооцінює і Путіна, і Росію", – зазначив він.

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Павло Клімкін

Павло Клімкін

За словами ексміністра, для глави РФ "це важливо суто іміджево", про що свідчить те, скільки Росія вклала в це повернення.

"Наголошую – іміджево, а не з точки зору сенсу, для нас це неприємно. Але це не негатив політичний", – заявив Клімкін.

Він також додав, нібито навіть лідери Франції та Німеччини Еммануель Макрон та Ангела Меркель вважають, що Росію "безпечніше й ефективніше тримати на повідці". Тому і було ухвалене відповідне рішення про її повернення у ПАРЄ.

"Це не означає, що тепер Росія піде далі. Але для ПА – це катастрофа. Довіра до Асамблеї і так була майже нульовою, а зараз, напевно, мінусова. Значення ПА у нас іноді перебільшують. Для нас емоційно, серцем, у стані війни, її рішення були важливі. Але подивіться, як вони ухвалювалися, скільки людей було в залі", – висловився Клімкін.

Водночас ексміністр переконаний, що політично, з точки зору подальших кроків – це не буде проблемою для України – оскільки, принаймні, санкції поки тримаються.

"Чи повинні ми цінувати наше досягнення, що тримали Росію стільки років поза цим майданчиком? Безумовно. Це класно. Це чимала заслуга всієї делегації, дипломатії. Але чи є це політичною поразкою? Ні. Іміджево – безумовно", – ще раз наголосив Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Франції Еммануель Макрон підтримав повернення російської делегації на засідання ПАРЄ. За його словами, це ще не означає, що в Європі забули про "заморожені" конфлікти на континенті.

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Автор
Марта Рок
Теми
Російсько-український конфлікт Санкції проти Росії
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України ПАРЄ
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
У нас тоже был когда то такой же миниздр иностранных дел. Отзывался на погоняло Андрей Козырев. Язык из омерыганского ануса вынимал только когда говорил. А говорил он не так уж и часто.
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Южный Гарик
Южный Гарик
%охлы, почему ваша пресса упорно игнорит открытие жд сообщения по Крымскому мосту? Методички не подготовили? Да и вы, как то вяло, комментируете эту новость, под твитами россми...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Однако, по моему мнению, кто считает, что Путина можно держать на коротком поводке, тот недооценивает ни Путина, ни Россию", – отметил он." Первый раз чугункин-подвернутые-штаны выдал что-то похожее на мысль. Поддерживаю, абырвалг!
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5
1

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