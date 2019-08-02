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"Це катастрофа": генерал попередив про загрозу глобальній безпеці

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Вихід США з Договору по ракетах середньої і меншої дальності і фактично припинення його дії є катастрофічною подією для світу.

"Це негативний сигнал для світової громадськості і глобальної безпеки". Таку думку OBOZREVATEL висловив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

"Необхідно констатувати, що світ повернувся до часів холодної війни і масштабної гонки озброєнь, вирішальною частиною якої є ядерна", – зауважив він.

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Генерал нагадав про те, що на сьогоднішній день ядерну зброю, окрім США і Росії, мають у своєму розпорядженні Китай, Індія, Пакистан, Франція. "Є підстави говорити про те, що ядерна зброя є у Ізраїля, у Північної Кореї. В Ірані поки що є балістичні ракети, які згодом можуть бути озброєні ядерними боєголовками".

Ядерна зброя, ілюстрація

Ядерна зброя, ілюстрація

Google Images

На його думку, незважаючи на те, що "активно ведуться переговори, щоб досягти домовленостей в клубі ядерних держав", сьогодні неясно, "як це буде відбуватися, коли вони вийдуть хоча б на перший етап домовленостей".

У той же час "однозначно можна сказати, що ключові гравці ядерного клубу – США, Росія і Китай – стали на шлях гонки озброєнь", займаються модернізацією, оновленням і виробництвом ядерної зброї.

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Богдан вказав на ще один негативний нюанс, пов'язаний з припиненням дії ракетного договору: "Це стимулює інші країни, той же Іран і ту ж Північну Корею, до повернення до ідеї про те, щоб мати на озброєнні ядерну зброю".

Як писав OBOZREVATEL, Сполучені Штати в п'ятницю, 2 серпня, офіційно виходять з російсько-американського Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який ознаменував собою завершення холодної війни.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Ракетно-ядерна програма КНДР
Особа
Василь Богдан
Місце
США
Теги
ядерна зброя ракети
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Северг Олег
Северг Олег
да да, так и есть. Сейчас Россия немножко жути нагонит на всю эту сытую Эуропу, на все эти нажравшие круглые щёки Норвегии, Швеции, Англии... Заставим поляков ночью в холодном поту просыпаться... И потом сядет за стол переговоров. Начнём нормально разоружаться уже не по горбачёвски а как положено. Попросим немного.. Одессу, и историческую русскую землю до Днепра, а так же дать полякам по носу в виде премиального бонуса. И мир снова станет безопасным. Всё будет хорошо, но без жути не обойтись.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вам какое до этого дело? ваше дело кредиты просить да народ шерстить)))) Взрослые дяди сами разберутся
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Wick John
Wick John
Пендосы всегда были, есть и останутся главной угрозой мира на Земле
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