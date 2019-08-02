"Це катастрофа": генерал попередив про загрозу глобальній безпеці

Вихід США з Договору по ракетах середньої і меншої дальності і фактично припинення його дії є катастрофічною подією для світу.

"Це негативний сигнал для світової громадськості і глобальної безпеки". Таку думку OBOZREVATEL висловив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

"Необхідно констатувати, що світ повернувся до часів холодної війни і масштабної гонки озброєнь, вирішальною частиною якої є ядерна", – зауважив він.

Генерал нагадав про те, що на сьогоднішній день ядерну зброю, окрім США і Росії, мають у своєму розпорядженні Китай, Індія, Пакистан, Франція. "Є підстави говорити про те, що ядерна зброя є у Ізраїля, у Північної Кореї. В Ірані поки що є балістичні ракети, які згодом можуть бути озброєні ядерними боєголовками".

Ядерна зброя, ілюстрація Google Images

На його думку, незважаючи на те, що "активно ведуться переговори, щоб досягти домовленостей в клубі ядерних держав", сьогодні неясно, "як це буде відбуватися, коли вони вийдуть хоча б на перший етап домовленостей".

У той же час "однозначно можна сказати, що ключові гравці ядерного клубу – США, Росія і Китай – стали на шлях гонки озброєнь", займаються модернізацією, оновленням і виробництвом ядерної зброї.

Богдан вказав на ще один негативний нюанс, пов'язаний з припиненням дії ракетного договору: "Це стимулює інші країни, той же Іран і ту ж Північну Корею, до повернення до ідеї про те, щоб мати на озброєнні ядерну зброю".

Як писав OBOZREVATEL, Сполучені Штати в п'ятницю, 2 серпня, офіційно виходять з російсько-американського Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який ознаменував собою завершення холодної війни.

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