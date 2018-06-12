"Це капкан": Портников пояснив, чому Донбас не дочекається миротворців ООН

Миротворчу місію ООН так і не буде розгорнуто на окупованій території Донбасу, оскільки цього не допустить Росія.

Цю думку оприлюднив в колонці на "Еспресо" журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, коментуючи минулий в Берліні зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" .

Він підкреслив, що проблема полягає в тому, що Москва і її партнери по консультаціям абсолютно по-різному сприймають сам сенс переговорів.

"Для України, Німеччини і Франції переговори - це пошук шляхів вирішення конфлікту, узгодження компромісів, дискусія зі складних питань. А для Росії переговори - це капкан, в який повинен потрапити ворог", - пояснив журналіст.

На думку Портникова, глава МЗС РФ Лавров на зустрічі міністрів - не учасник консультацій, а просто "наживка в пастці для своїх колег".

"Ніяких повноважень приймати будь-які рішення у нього немає і бути не може, він просто лялька, яка грає роль міністра закордонних справ. І якщо наживка спрацює, тоді Лавров відійде в сторону і роль наживки стане грати Сурков (помічник президента РФ - ред.). Але вже для американців", - вважає автор.

Журналіст упевнений, що в даному випадку варто говорити лише про незграбну імітацію переговорного процесу.

"Путін не збирається йти з Донбасу і допускати на окуповану територію миротворчу місію. Принаймні, не варто чекати прогресу до президентських і парламентських виборів в Україні. А подальший підхід Росії буде багато в чому пов'язаний з їх результатами. І це, до речі, не означає, що Росія віддасть Донбас і Крим проросійським силам. Молдавським комуністам не повернули Придністров'я, команді Шеварднадзе - Абхазію і Південну Осетію", - заявив Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч глав МЗС Франції, Німеччини, України та Росії тривала 4,5 години. Міністри узгодили позиції по ряду питань.