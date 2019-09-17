"Це капітуляція!" Українці висунули Зеленському жорсткий ультиматум щодо війні з Росією

До президента України Володимира Зеленського звернулися з вимогою не допустити капітуляції України перед Росією в ході переговорів "нормандської четвірки".

Звернення до голови держави підписали українські громадські діячі, вчені, експерти, волонтери і добровольці. Про це у Facebook повідомив ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай.

"Ми стурбовані заявою президента Зеленського від 12 вересня 2019 року про те, що на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки" обговорюватиметься "формула Штайнмайєра". Відомо, що ця формула передбачає проведення виборів на окупованих Росією українських територіях і надання їм особливого статусу. Застосування даної формули, заснованої на нав'язаних Україні силою Мінських домовленостях, виносить за дужки переговорів питання деокупації Криму та відповідальності Росії як держави-агресора", – йдеться у повідомленні.

Гай пояснив, що згода з цією або з будь-якої схожою формулою означає капітуляцію України на умовах Кремля.

"Миру з Росією не можна досягати будь-якою ціною. Такий мир призведе до ще більш масштабної війни, великих жертв і злиднів українців, спричинить руйнування незалежної державності України. В історії українсько-російських відносин безліч прикладів, коли поступки кремлівському керівництву заохочували агресора до ще більших вимог", – наголосив волонтер.

Ветеран АТО додав, що Зеленський, як президент і Верховний Головнокомандувач має усвідомлювати, що його позиція у питанні припинення російської агресії не повинна визначатися кон'юнктурними політичними міркуваннями.

Володимир Зеленський

"Президент має розуміти, що в українсько-російських відносинах виник не ситуативний конфлікт, а відбувається чергова спроба Росії знищити Україну як незалежну державу", – підсумував він.

Під зверненням до Зеленського крім Гая підписалися також Надзвичайний і Повноважний Посол України Василенко Володимир, ексміністр закордонних справ Басараб Михайло, колишній нардеп Тарасюк Борис, Герой України Брюховецький В'ячеслав, екснардепка Гопко Ганна та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава РФ Володимир Путін вимагає від президента України Володимира Зеленського реалізації на Донбасі "плану Штайнмайєра".

Цей сценарій передбачає розведенні сил і озброєння на Донбасі, проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

Обговорити скандальну формулу Путін і Зеленський можуть на "нормандському саміті", який, як очікується, відбудеться у вересні. Президент України готовність до переговорів напередодні вже підтвердив.

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