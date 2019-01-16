''Це капітуляція!" У відносинах Росії з Україною і Білоруссю виявили важливий нюанс

Росія продовжить свою лінію поведінки з Україною і Білоруссю, тому що вона не здатна піти на компроміс.

Таку думку висловив журналіст Павло Казарін у блозі "Крим.Реалії", зазначивши, що для РФ – це "відмінний тест на провокатора або дурня".

"Проблема України не в тому, що Київ не хоче домовлятися. Проблема в тому, що для Москви "розумний компроміс" – це капітуляція. Для багаття імперських амбіцій будь-які поступки стають не водою, а бензином. Апетит приходить під час їжі", - написав він.

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Казарін наголосив, що 25 років поспіль Мінськ викорчовував у себе будь-які національні мотиви, перетворював себе в лояльний і зрозумілий простір, але це зовсім не захистило його від загрози поглинання, а скоріше навпаки.

"Білорусь – це приклад того, що у відносинах із Росією для сусідів не буває "точки компромісу. Що будь-які поступки будуть сприйматися Москвою як "саме собою зрозумілі", а будь-який рівень інтеграції – як проміжний. І якщо Білорусь другого квітня відзначає "День єднання народів Білорусі та Росії"– що заважає Москві сприймати це свято буквально?" - підсумував він.

Раніше OBOZREVATEL детально розбирався в ситуації з можливою анексією Білорусі Росією:

Все почалося з нахабної публічної заяви прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва про фактичне приєднання Білорусі.

Одіозний російський політик Володимир Жириновський підхопив "лінію партії", заявивши, що Білорусь зобов'язана приєднатися до Росії, якщо хоче отримувати дешеву нафту.

Білоруські експерти впевнені: Лукашенко піде на приєднання тільки якщо сам очолить новостворену державу.

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