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''Це капітуляція!" У відносинах Росії з Україною і Білоруссю виявили важливий нюанс

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Росія продовжить свою лінію поведінки з Україною і Білоруссю, тому що вона не здатна піти на компроміс.

Таку думку висловив журналіст Павло Казарін у блозі "Крим.Реалії", зазначивши, що для РФ – це "відмінний тест на провокатора або дурня".

"Проблема України не в тому, що Київ не хоче домовлятися. Проблема в тому, що для Москви "розумний компроміс" – це капітуляція. Для багаття імперських амбіцій будь-які поступки стають не водою, а бензином. Апетит приходить під час їжі", - написав він.

''Це капітуляція!" У відносинах Росії з Україною і Білоруссю виявили важливий нюанс

Телеканал 24

Казарін наголосив, що 25 років поспіль Мінськ викорчовував у себе будь-які національні мотиви, перетворював себе в лояльний і зрозумілий простір, але це зовсім не захистило його від загрози поглинання, а скоріше навпаки.

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"Білорусь – це приклад того, що у відносинах із Росією для сусідів не буває "точки компромісу. Що будь-які поступки будуть сприйматися Москвою як "саме собою зрозумілі", а будь-який рівень інтеграції – як проміжний. І якщо Білорусь другого квітня відзначає "День єднання народів Білорусі та Росії"– що заважає Москві сприймати це свято буквально?" - підсумував він.

Раніше OBOZREVATEL детально розбирався в ситуації з можливою анексією Білорусі Росією:

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Павло Казарін
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Тьфу...прочитал заголовок..офигел...А потом понял очередные измышления придурка в шароварах
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