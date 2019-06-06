"Це капітуляція!" Парубій відповів на скандальну заяву Зеленського щодо Донбасу

Заява президента Володимира Зеленського про те, що ЗСУ не повинні відкривати вогонь у відповідь на обстріл терористів на Донбасі призведе до капітуляції, а не миру.

Про це 6 червня на засіданні Верховної Ради заявив голова Андрій Парубій.

"Вчора і для мене і, напевно, для багатьох стала тривожною інформація про те, що президент дав доручення оголосити Мінській групі ініціативу про те, що українські військовослужбовці не повинні відкривати вогонь на атаки російського агресора", – повідомив спікер.

Парубій підкреслив, що тільки сьогодні на Донбасі загинув український військовослужбовець і 12 бійців отримали поранення.

"Коли ми не відповідаємо на вогонь і на атаки агресора, наших загиблих стає ще більше. Ми 5 років ведемо національно-визвольну боротьбу. І я особисто хочу повідомити новообраному президенту Володимиру Зеленському, що заборона стріляти у відповідь - це шлях не до миру, це шлях до капітуляції. Ми не дозволимо капітуляції України перед російським агресором. Я впевнений, що це позиція, яку займає сьогодні український народ. Я впевнений, що президент України повинен скорегувати свою позицію і мати повагу до українських воїнів, які, ризикуючи своєм життям, кожен день захищають українську незалежність. Капітуляції ми не допустимо!" – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава української делегації на переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!