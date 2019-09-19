"Це ініціатива Путіна": Порошенко розповів про нову загрозу на Донбасі

Питання про розведення військ на Донбасі не може виконуватися без низки безпекових умов. Зокрема без введення миротворчих військ.

На цьому наголосив п’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає сайт політсили. Він зазначив, що питання виведення української армії з Донбасу є ініціативою Путіна.

"На захист нової влади, я маю сказати, що це не їхня ініціатива (відведення військ – ред.), це ініціатива Путіна, якій чомусь окремі представники не дають належної відсічі. Просто поставте себе на місце наших воїнів. Скільки крові було пролито за те, щоб звільняти населені пункти, які знаходяться в сірій зоні, і які відповідно до Мінська точно належать нам. Поставте себе на місце людей, які проживають зараз в населених пунктах, з яких буде виведено захисний елемент у вигляді збройних сил України", – сказав Порошенко.

Петро Порошенко 24tv.ua

За його словами, значно посилить і спростить створення безпекового компоненту прийняття рішення Радою Безпеки ООН щодо миротворчої місії.

Він підкреслив, що йдеться не про так звану російську миротворчу місію, а про класичний формат миротворців, які мають абсолютно чіткі завдання роззброїти незаконні збройні формування.

"Присутність миротворчих військ зробить неможливим наявність окупаційних військ РФ на окупованій території, забезпечить виведення важкої техніки і артилерії, взяття під контроль неконтрольованої ділянки україно-російського кордону. Врешті-решт створить безпекові умови, захистить громадян України на окупованих територіях", – сказав Петро Порошенко.

За його словами, це дозволить представниками політичних партій, кандидатам в депутати місцевих рад, представниками засобів масової інформації в нормальних умовах проводити вибори.

Також Порошенко заявив, що "Україна має на зовнішньому фронті виступати єдиним голосом, всі дискусії мають бути проведені і закриті всередині держави".

"Ми чітко маємо сказати, що у Нормандському форматі Україна, Німеччина, Франція запропонують "дорожню карту", обговорять створення безпекового компоненту. Нарешті, приймуть рішення, над яким ми б’ємося з 2015 року щодо запровадження миротворців. І в такий спосіб "дорожня карта" мінського процесу дозволить нам затвердити безпековий компонент і перейти до політичного", – резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, 18 вересня у Мінську відбулася зустріч Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі. Після зустрічі Представник України у Мінську Леонід Кучма заявив, що Україна не має принципових заперечень щодо суті "формули Штайнмаєра" про місцеві вибори на окупованому Донбасі.

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