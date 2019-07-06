ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт
Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Подвійне громадянство у "Слуг народу": в ЦВК назвали проблемних кандидатів

20.4тЧитати матеріал російською

Центральна виборча комісія (ЦВК) попереджала партію "Слуга народу" про подвійне громадянство чотирьох її членів, тому її керівництво має нести політичну відповідальність.

Про це в інтерв'ю "Цензор" розповів заступник голови ЦВК Євген Радченко. За його словами, інформація про подвійне громадянство кандидатів Олександра Куницького, Андрія Холодова (№22), Михайла Соколова (№22) і Валерія Божика - надійшла від журналістів і громадськості.

Олександр Куницький

Олександр Куницький

Андрій Холодов

Андрій Холодов

Схеми

Михайло Соколов

Михайло Соколов

цензор

"ЦВК направила дані про громадянство та інші життєві обставини чотирьох кандидатів від партії "Слуга народу". Це Куницький, Холодов, Соколов і Божик. Справа в тому, що багато політичних партій розповідали, що вони будуть чистити списки. І ЦВК не має компетенції або підстав перевіряти законність набуття або позбавлення або подвійного громадянства", - сказав Радченко.

Новини
"Шкодимо нашим громадянам!" В "Слузі народу" зробили несподівану заяву про Крим

"Ми просто надали інформацію. Це вже політична відповідальність партії, спочатку говорити, що у нас всі хороші, білі, пухнасті, потім будемо вичищати списки, потім пост-праймеріз ... ЦВК направила листи в політичну партію"Слуга народу". Нехай розбираються ", - уклав він.

Нагадаємо, раніше народний депутат Андрій Денисенко в соціальній мережі повідомив про наявність у Олександра Куницького подвійного громадянства опублікувавши його ізраїльський закордонний паспорт.

По Андрію Холодову є інформація про те, що протягом останніх п'яти років він не жив в Україні, а тому не має права балотуватися в нардепи. Крім усього, він є наближеним до сім'ї кума президента РФ Володимира Путіна – Віктора Медведчука. У Михайла Соколова є паспорт громадянина Росії, а у Валерія Божика - Румунії.

Детальніше про скандальні кандидатів від партії "Слуга народу" - читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
ЦВК
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
41
3
Смішно
8
Цікаво
24
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Volovik Oleg
Volovik Oleg
За такие нарушения , и эти кандидаты я думаю не последние , партию нужно снимать с выборов .
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Булах Петр
Булах Петр
Ну, а якщо так логічно подумати: самі вони в кандидати СН не намалювались же. Їх же хтось продвигає. Хто?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel