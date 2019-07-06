Подвійне громадянство у "Слуг народу": в ЦВК назвали проблемних кандидатів

Центральна виборча комісія (ЦВК) попереджала партію "Слуга народу" про подвійне громадянство чотирьох її членів, тому її керівництво має нести політичну відповідальність.

Про це в інтерв'ю "Цензор" розповів заступник голови ЦВК Євген Радченко. За його словами, інформація про подвійне громадянство кандидатів Олександра Куницького, Андрія Холодова (№22), Михайла Соколова (№22) і Валерія Божика - надійшла від журналістів і громадськості.

Олександр Куницький

Андрій Холодов Схеми

Михайло Соколов цензор

"ЦВК направила дані про громадянство та інші життєві обставини чотирьох кандидатів від партії "Слуга народу". Це Куницький, Холодов, Соколов і Божик. Справа в тому, що багато політичних партій розповідали, що вони будуть чистити списки. І ЦВК не має компетенції або підстав перевіряти законність набуття або позбавлення або подвійного громадянства", - сказав Радченко.

"Ми просто надали інформацію. Це вже політична відповідальність партії, спочатку говорити, що у нас всі хороші, білі, пухнасті, потім будемо вичищати списки, потім пост-праймеріз ... ЦВК направила листи в політичну партію"Слуга народу". Нехай розбираються ", - уклав він.

Нагадаємо, раніше народний депутат Андрій Денисенко в соціальній мережі повідомив про наявність у Олександра Куницького подвійного громадянства опублікувавши його ізраїльський закордонний паспорт.

По Андрію Холодову є інформація про те, що протягом останніх п'яти років він не жив в Україні, а тому не має права балотуватися в нардепи. Крім усього, він є наближеним до сім'ї кума президента РФ Володимира Путіна – Віктора Медведчука. У Михайла Соколова є паспорт громадянина Росії, а у Валерія Божика - Румунії.

Детальніше про скандальні кандидатів від партії "Слуга народу" - читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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