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16 січня • оновлено в 11:16
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"Це хороший вибір!" У мережі згадали, хто привів Гончарука до Зеленського

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Глава Державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус був одним із тих, хто підтримав призначення Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України.

Цей факт знову почали обговорювати в мережі після скандалу з "плівками Гончарука". Так, у листопаді 2019 року Абромавічус давав інтерв'ю литовському виданню, де розповів про зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

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Абромавічус зазначив, що обговорював із главою держави своє можливе прем'єрство.

"Ми говорили із Зеленським про посаду прем'єр-міністра, я виклав йому вимоги і бачення, але він вибрав мого колишнього колегу. Вибір хороший, я його підтримую, уряд наймолодший в історії", – повідомляв він.

Зазначимо, що у мережі коментували інтерв'ю Абромавічуса, вимагаючи його звільнення з посади.

"Це хороший вибір!" У мережі згадали, хто привів Гончарука до Зеленського

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що глава "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус планує віддати на приватизацію частину підприємств, які зараз підпорядковуються концерну. Також він під прикриттям "реформатора" і новоспеченого патріота України вже кілька років заробляє на нашій державі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

Пізніше у мережі з'явилася друга частина скандального розмови нібито прем'єр-міністра Гончарука, в якій він обговорює економічну ситуацію в країні.

Також було опубліковано третю частину скандальної розмови чиновників.

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Читайте всі новини по темі ""Плівки" Гончарука" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
"Плівки" Гончарука
Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончарук Айварас Абромавічус
Місце
Україна
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Куни Чан
Куни Чан
Та забейте, Сорос очень крепко держит Украину за ее золотые яйца, будете сильно дергаться оторвет и в накладе не останется.
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