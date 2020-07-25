"Це грабунок!" Ляшко різко розкритикував легалізацію грального бізнесу

Закон про гральний бізнес - це не засіб наповнення бюджету, а грабунок і без того бідних українців. За його допомогою з кишень українців збираються витягти десятки мільярдів гривень. Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.

"Закон про гральний бізнес – це не заробіток, це грабунок. Тому що для того, щоб держава отримала 4 млрд грн податків – скільки українці повинні винести у ті "генделики", гральні автомати? Мінімум 40 мільярдів гривень", - зазначив Ляшко.

Він також розкритикував внесені у ході розгляду парламентом згаданого законопроекту зміни.

"Коли у першій редакції законопроекту передбачалось, що казино відкривають тільки у 5-зіркових готелях, зараз "слуга народу" Олег Марусяк (це депутат із Калуша) протягнув поправку про те, що можна відкривати в любому "генделику". Це означає, що роботяга із заводської прохідної, із підприємства іде не додому, до дітей, гроші несе, а в генделик, прос*рає ті гроші, залишає сім’ю без копійки, а потім іде в посадку вішається. Тому що немає за що годувати дітей", - переконаний Ляшко.

Політик запевняє: видаючи легалізацію грального бізнесу та проституції за загальновизнані у світі джерела наповнення бюджету, влада лукавить.

"Ні одна країна не живе за рахунок проституції, за рахунок грального бізнесу і за рахунок продажу землі. Нормальні країни, які розвинуті, в яких високий рівень життя людей – вони живуть за рахунок виробництва, за рахунок робочих місць і за рахунок високих зарплат громадян. А у нас все ставиться з ніг на голову. Давайте робити те, що не робить ніхто у світі. Це повна дурня. Це грабіж людей. Забрати у селян землю. Забрати у робітників гроші. І хай ходять з простягнутою рукою. А потім набирають нових кредитів", - зазначив Ляшко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що лідер "Радикальної партії" також різко розкритикував зниження парламентом "зеленого тарифу": на думку політика, від такого рішення програє вся Україна.