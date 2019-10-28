"Це гра на публіку!" "Слуга народу" розкрив, як ухвалюються закони в Раді

Народний депутат від фракції "Слуга народу", член Комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко розповів, як ухвалюються законопроєкти у Верховній Раді.

"Мені як людині новій здається, що все, що відбувається в сесійній залі складно назвати роботою або обговоренням. Все відбувається в комітетах. Ми там працюємо значно продуктивніше й ефективніше. Там не потрібно доносити меседжі для ЗМІ, там триває конструктивна робота над законопроєктом", – зазначив він у інтерв'ю "Апострофу".

За словами нардепа, в його комітеті, наприклад, немає політичної приналежності.

Олександр Скічко "Апостроф"

"Хтось вносить правку, і ми її обговорюємо; якщо в ній є розумне зерно, то готові її ухвалити. Тому, мені здається, що основна робота над законопроєктами має проходити в комітетах. Ба більше, не можна бути фахівцем у всіх галузях. Я коли чую запеклих політиків, їх про що не спитай – на будь-яке питання є відповідь. Я був присутній на розгляді кожного законопроєкту, що перебуває в нашому комітеті. Ми вивчаємо найдрібніші деталі", – пояснив він.

Скічко заявив, що під час розгляду в сесійній залі мало що можна змінити.

"Те, що там відбувається – це більше гра на публіку. Десь присутні емоції. Але якщо ти зацікавлений у якихось правках, ти можеш прийти на комітет і донести свою позицію, і там людей потрібно переконувати", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Слуг народу" спіймали на кнопкодавстві: Сергій Литвиненко проголосував за свого колегу Олександра Скічка.

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