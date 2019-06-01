"Це ганьба!" В указі Зеленського знайшли купу помилок. Фотофакт

У мережі піднялася хвиля критики через те, що Указ президента України Володимира Зеленського №340 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" написаний з величезною кількістю помилок.

Так, користувач Борис Панфілов показав на своїй сторінці скріншоти документа, на яких червоним кольором виправив помилки.

"Це якась ганьба. У них помер літредактор? Це просто неймовірно", – обурився він.

Володимир Зеленський

Користувачі підтримали його. "Напевно, нові правила правопису", – іронізують у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці запустили в мережі лічильник порушень законодавства, допущених Зеленським. Так, на сайті підрахували всі передбачувані помилки Зеленського і його команди, а також почали онлайн-підрахунок днів без порушень.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал