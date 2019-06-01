ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Це ганьба!" В указі Зеленського знайшли купу помилок. Фотофакт

12.2тЧитати матеріал російською

У мережі піднялася хвиля критики через те, що Указ президента України Володимира Зеленського №340 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" написаний з величезною кількістю помилок.

Так, користувач Борис Панфілов показав на своїй сторінці скріншоти документа, на яких червоним кольором виправив помилки.

"Це якась ганьба. У них помер літредактор? Це просто неймовірно", – обурився він.

Новини
У Мінську поновлюються переговори по Донбасу: Зеленський готує нову команду

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Користувачі підтримали його. "Напевно, нові правила правопису", – іронізують у коментарях.

"Це ганьба!" В указі Зеленського знайшли купу помилок. Фотофакт
"Це ганьба!" В указі Зеленського знайшли купу помилок. Фотофакт
"Це ганьба!" В указі Зеленського знайшли купу помилок. Фотофакт

"Це ганьба!" В указі Зеленського знайшли купу помилок. Фотофакт
"Це ганьба!" В указі Зеленського знайшли купу помилок. Фотофакт
"Це ганьба!" В указі Зеленського знайшли купу помилок. Фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці запустили в мережі лічильник порушень законодавства, допущених Зеленським. Так, на сайті підрахували всі передбачувані помилки Зеленського і його команди, а також почали онлайн-підрахунок днів без порушень.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
РНБО
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
77
34
Смішно
5
Цікаво
39
Сумно
17
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Вот отменит Зеленский закон об украинизации и вышиванки будут только по талонам.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-У Зеленского предложили отменить закон об украинском языке. -Ну, в Украине много чего можно отменить – например, закадровый смех во время трансляций «Вечернего квартала». Это ведь насилие, когда тебя заставляют смеяться там, где не смешно.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Потому что украинский язык ещё правила не устоялись! Надо на русском писать
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки