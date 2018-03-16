"Це - фейк": Гройсман жорстко розкритикував вибори Путіна в Криму

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в разі проведення незаконних виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму світ не визнає їхніх результатів.

"Якщо хоч один процес буде організований в українському Криму, це повністю делегітимізує вибори президента Російської Федерації. Крим - український, там ніяких виборів взагалі бути не може. Наші календарні вибори президента України відбудуться в березні наступного року, і на цьому крапка", - зазначив Гройсман в ефірі телеканалу "112 Україна".

Він наголосував, що все інше є фейком.

"Все інше - це фейк, це спроби видати бажане за дійсне. Тому ніяких виборів бути не може. Вони не будуть визнані ніким, жодною нормальною країною в світі", - резюмував Гройсман.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Гройсман повідомив, що Україна готова розірвати економічні відносини з Росією, щоб не дозволити країні-агресору спекулювати на українському ринку.