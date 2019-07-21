"Це дуже небезпечно!" Українців нажахав масштаб "русского міра" на виборах у Раду

Українців здивував високий відсоток підтримки на виборах до Верховної Ради партій, які дотримуються ідеалів "русского міра".

Цей факт став однією з головних тем для обговорення в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" 21 липня.

Так, ведучий і журналіст Остап Дроздов заявив, що нинішня ситуація в українській політиці на рівні метафор нагадує йому "шакалів проти дітвори".

"Із їх боку, з ворожої сторони, я бачу дуже серйозних шакалів. Це в першу чергу ці відверто проросійські політичні сили, які, на жаль, дуже сильно зайшли в парламент", – сказав він.

Ці партії, за словами журналіста, підкріплені ресурсами, коштами, медіа і "зуби з'їли на ліквідації конкурентів", тому є дуже небезпечними.

Остап Дроздов скрін відео

"Коли говорять про те, що зараз віце-спікером може стати Віктор Медведчук, це очевидно, чия це заслуга", – додав журналіст Сергій Щербина.

Сергій Щербина скрін відео

"Партія Шарія тепер може претендувати на державне фінансування. Це мене особисто як громадянку дуже лякає", – підкреслила українська співачка, кандидат у депутати від партії "Європейська солідарність" Софія Федина.

Софія Федина скрін відео

Детально про порушення і скандали на дострокових парламентських виборах читайте за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL :

21 липня 2019 року в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися по всій території України о 8:00 і закрилися для підрахунку голосів о 20:00.

Про дані Національного екзит-полу щодо перших результатів голосування читайте за посиланням.

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