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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Це дуже небезпечно!" Українців нажахав масштаб "русского міра" на виборах у Раду

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Українців здивував високий відсоток підтримки на виборах до Верховної Ради партій, які дотримуються ідеалів "русского міра".

Цей факт став однією з головних тем для обговорення в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" 21 липня.

Так, ведучий і журналіст Остап Дроздов заявив, що нинішня ситуація в українській політиці на рівні метафор нагадує йому "шакалів проти дітвори".

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"Із їх боку, з ворожої сторони, я бачу дуже серйозних шакалів. Це в першу чергу ці відверто проросійські політичні сили, які, на жаль, дуже сильно зайшли в парламент", – сказав він.

Ці партії, за словами журналіста, підкріплені ресурсами, коштами, медіа і "зуби з'їли на ліквідації конкурентів", тому є дуже небезпечними.

Остап Дроздов

Остап Дроздов

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"Коли говорять про те, що зараз віце-спікером може стати Віктор Медведчук, це очевидно, чия це заслуга", – додав журналіст Сергій Щербина.

Сергій Щербина

Сергій Щербина

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"Партія Шарія тепер може претендувати на державне фінансування. Це мене особисто як громадянку дуже лякає", – підкреслила українська співачка, кандидат у депутати від партії "Європейська солідарність" Софія Федина.

Софія Федина

Софія Федина

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Детально про порушення і скандали на дострокових парламентських виборах читайте за посиланням.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Софія Федина Остап Дроздов Сергій Щербина
Місце
Україна
Теги
політика Росія
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Хозя Ин
Хозя Ин
Вы депилы раз считаете что народ забыл свою родословную и не помнит своего происхожления,,!
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Beloous Iouri
Beloous Iouri
Хозя Ин, о каком народе ты говоришь? О населении запоребрика? Таки да, они забыли с каких болот произошли, То что навели в Украину всякий мотлох после Голодомора и во времена союза, так это не народ Украины
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Серпентарий
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Хозя Ин:"есть ещё Штаты с печеньками и килобаксами" и с уровнем жизни, ее продолжительностью, медобслуживанием и технологиями не чета российским. Что до килобаксов, то это не без помощи России, которая усердно вкладывает деньги в экономику США.
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Хозя Ин
Хозя Ин
Если вспомнить историю, то змеиный клубок находится во Львоффе, неужели 10 процентов, могут так влиять на умы людей, хотя о чем я есть ещё Штаты с печеньками и килобаксами!
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