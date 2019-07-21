"Це дуже небезпечно!" Українців нажахав масштаб "русского міра" на виборах у Раду

Українців здивував високий відсоток підтримки на виборах до Верховної Ради партій, які дотримуються ідеалів "русского міра".
Цей факт став однією з головних тем для обговорення в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" 21 липня.
Так, ведучий і журналіст Остап Дроздов заявив, що нинішня ситуація в українській політиці на рівні метафор нагадує йому "шакалів проти дітвори".
"Із їх боку, з ворожої сторони, я бачу дуже серйозних шакалів. Це в першу чергу ці відверто проросійські політичні сили, які, на жаль, дуже сильно зайшли в парламент", – сказав він.
Ці партії, за словами журналіста, підкріплені ресурсами, коштами, медіа і "зуби з'їли на ліквідації конкурентів", тому є дуже небезпечними.
Остап Дроздов
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"Коли говорять про те, що зараз віце-спікером може стати Віктор Медведчук, це очевидно, чия це заслуга", – додав журналіст Сергій Щербина.
Сергій Щербина
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"Партія Шарія тепер може претендувати на державне фінансування. Це мене особисто як громадянку дуже лякає", – підкреслила українська співачка, кандидат у депутати від партії "Європейська солідарність" Софія Федина.
Софія Федина
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Детально про порушення і скандали на дострокових парламентських виборах читайте за посиланням.
Як писав OBOZREVATEL :
21 липня 2019 року в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися по всій території України о 8:00 і закрилися для підрахунку голосів о 20:00.
Про дані Національного екзит-полу щодо перших результатів голосування читайте за посиланням.
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