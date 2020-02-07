"Це дрібниці, а Україна без землі!" Тимошенко прокоментувала "поранення" в Раді

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко відреагувала на інцидент, який трапився з нею під час розгляду законопроєкту про ринок землі у Верховній Раді. Вона зазначила, що вважає дрібницею травму пальця, отриману в процесі блокування трибуни.

У коментарі Pavlovsky News політикиня наголосила, що почувається чудово, проте переживає за Україну (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Юлія Тимошенко lb.ua

"Дорогі друзі, нам треба дивитися не на такі дрібниці, які нічого не варті, а на те, що Україну залишають без української землі. Ось що заслуговує на увагу", – серйозно відповіла вона на запитання журналіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 лютого Тимошенко зламала мікрофон спікера парламенту Дмитра Разумкова. У процесі вона поранила палець.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що мікрофон коштує $2 тисячі й Тимошенко оплачуватиме його з власних грошей.

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