"Це дорога до поразки": колишній мер-комік Рейк'явіка дав Зеленському несподівану пораду

Колишній мер Рейк'явіка, комік Йон Гнарр порадив президенту Володимиру Зеленському приділяти достатньо часу для сну.

В інтерв'ю "Новому времени" Гнарр заявив, що Зеленський зараз живе під великим тиском.

"Я б радив йому подбати про себе. Добре харчуватися і, що ще важливіше, достатньо спати. Не заходити в це хибне коло з трьох-чотиригодинним сном, тому що багато невідкладних справ. Це пряма дорога до поразки", – сказав він.

Йон Гнарр дав пораду Володимиру Зеленському

25 січня Зеленський відсвяткував 42-й день народження. OBOZREVATEL показував, як він зовні змінився після обрання президентом України.

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