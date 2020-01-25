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26 січня • оновлено в 02:39
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"Це дорога до поразки": колишній мер-комік Рейк'явіка дав Зеленському несподівану пораду

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Колишній мер Рейк'явіка, комік Йон Гнарр порадив президенту Володимиру Зеленському приділяти достатньо часу для сну.

В інтерв'ю "Новому времени" Гнарр заявив, що Зеленський зараз живе під великим тиском.

"Я б радив йому подбати про себе. Добре харчуватися і, що ще важливіше, достатньо спати. Не заходити в це хибне коло з трьох-чотиригодинним сном, тому що багато невідкладних справ. Це пряма дорога до поразки", – сказав він.

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Йон Гнарр дав пораду Володимиру Зеленському

Йон Гнарр дав пораду Володимиру Зеленському

25 січня Зеленський відсвяткував 42-й день народження. OBOZREVATEL показував, як він зовні змінився після обрання президентом України.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Ісландія Рейк'явік
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