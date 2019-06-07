"Це диверсія": Цеголко відреагував на заяву Зеленського

Прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко відповів на заяву президента України Володимира Зеленського щодо втрати Росією контролю над окупаційними військами на Донбасі.

Він назвав запрошення військ агресора до України диверсією. Про це Цеголко написав у Facebook і опублікував відеозвернення Порошенка до президента (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Святослав Цеголко Newsnetwork.tv

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"Цікаво, чи провела АП нове розслідування щодо слів Зеленського? Кого цього разу назвуть диверсантом? Якщо минулого разу звинуватили українське МЗС, схоже цього разу сліди ведуть до російського. Бо запрошувати війська агресора до України – це справді диверсія. То хто ж її придумав?" – обурився Цеголко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко назвав таку заяву Зеленського запрошенням російських військ на Донбас. Він наголосив, що Росія несе відповідальність за смерть українських Героїв, які загинули протягом останньої доби.

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