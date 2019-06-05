"Це бунт більшості!" Зеленський пояснив саботаж Ради через закон про імпічмент

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Верховна Рада не погодилася розглядати президентський законопроект про імпічмент, бо нардепи не хочуть його відпускати.

Про це він розповів під час бесіди в Брюсселі з кореспондентом "Рдіо Свобода" (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

Глава держави також пояснив причини: "Ми протягом двох тижнів, якщо не помиляюся, подали до Верховної Ради десять законопроектів, або поправок, або законопроектів, так, десять — нічого не було ухвалено. Ну що ми можемо говорити про парламент. Я впевнений, там є люди, там є фахівці. Але це бунт більшості в парламенті, які не хочуть працювати, які вже займаються політичною рекламою".

Володимир Зеленський Скріншот відео

За словами президента, нардепам все одно потрібно буде йти на чергові або позачергові вибори, 31 жовтня або 21 липня.

"Вони всі займаються політичною рекламою. Тому я так розумію, що вони не ухвалюють закони, які чекала Україна вже 28 років. Наприклад, зняття недоторканності, закон про імпічмент — це все в ваших руках. Це стосується президента, ухваліть закон", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня Рада не підтримала проекти законів про особливу процедуру усунення президента України з посади (імпічмент), ініціатором одного з яких є Володимир Зеленський.

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