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"Це бунт більшості!" Зеленський пояснив саботаж Ради через закон про імпічмент

1.5тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Верховна Рада не погодилася розглядати президентський законопроект про імпічмент, бо нардепи не хочуть його відпускати.

Про це він розповів під час бесіди в Брюсселі з кореспондентом "Рдіо Свобода" (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

Глава держави також пояснив причини: "Ми протягом двох тижнів, якщо не помиляюся, подали до Верховної Ради десять законопроектів, або поправок, або законопроектів, так, десять — нічого не було ухвалено. Ну що ми можемо говорити про парламент. Я впевнений, там є люди, там є фахівці. Але це бунт більшості в парламенті, які не хочуть працювати, які вже займаються політичною рекламою".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

За словами президента, нардепам все одно потрібно буде йти на чергові або позачергові вибори, 31 жовтня або 21 липня.

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"Вони всі займаються політичною рекламою. Тому я так розумію, що вони не ухвалюють закони, які чекала Україна вже 28 років. Наприклад, зняття недоторканності, закон про імпічмент — це все в ваших руках. Це стосується президента, ухваліть закон", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня Рада не підтримала проекти законів про особливу процедуру усунення президента України з посади (імпічмент), ініціатором одного з яких є Володимир Зеленський.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
БельгіяБрюссель
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Smith Lera
Smith Lera
Бреше як дихає,а дихає як бреше. Зеблазеньбені хоча б іноді дивись на сайт ВР, там є все про закони,які зараз розглядає парламент, довбень про імпічмент є законопроєкт вже з правками твій до них додали, вивчи процедуру подання та прийняття закону, тупе. Як там у пісні про Гупало Василя: "гупнув Вася першого..."От було б добре, щоб такий Василь гупнув зеблазнябені по голові може, щось би почало працювати в твій гогові, а то лише меле всяку ху#ню.
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Мосин Клим
Мосин Клим
зе начал прозревать))) оказывается президент Украины это не царь！)) ну-ну)))
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Sam Grysha
Sam Grysha
Вова, прочитай те законы, которые твоя команда в Раду заносит. Твоя команда - дно.
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