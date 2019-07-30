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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Це була помилка": Порошенко пояснив четверте місце "ЄС" на виборах в Раду

5.1т Читати матеріал російською

"Європейська солідарність" могла отримати друге місце на виборах в Раду замість четвертого.

Таку думку висловив лідер політичної партії Петро Порошенко в інтерв'ю "Українській правді" (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

"У нас був десяток політичних сил, які набирали від 1 до 3%. Вони розуміли, що у них немає ніяких шансів, але керуючись або власними амбіціями, або будь-якими іншими мотиваціями, пішли, і 15-20% голосів були розсіяні", - зазначив він.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

president.gov

За словами Порошенка, "ЄС" не вела з переговори з іншими політсилами.

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"Ми до переговорів навіть не дійшли. Ми офіційно всім оголосили, направили запрошення, ми готові сформувати єдиний список. Я ніколи і ні перед ким не ставив питання квот. У нас були всі шанси зайняти друге місце. Це було абсолютно реально", - підкреслив він.

Глава партії уточнив, що мова йде про те, що в програмних положеннях різких відмінностей не було.

"Де-факто це означає, що просто на догоду амбіціям окремих лідерів цих партій ми голоси демократичних сил віддали або "Слузі народу", або "Опоблоку". Я вважаю, що це була помилка", - уклав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" перемогла в двох мажоритарних округах у Львівській області.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Serov Oleg
Serov Oleg
боров так и не понял насколько он токсичен...оказаться с ним в одной компании-замазать себя на следующие годы...поэтому,даже объединенные наци и этот,как его,грициан,который не продается и учил клоуна,как ставить мат Путину,послали петю подальше
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Питон Каа
Питон Каа
Это просто результат деятельности Порошенко на посту президента Украины, которую большинство народа, мягко говоря, не одобрило...
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Мемуары сбитого летчика
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