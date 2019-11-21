"Трускавець-2": всіх українських нардепів відправлять у США

Народні депутати IX скликання вирушать на двотижневе навчання у Сполучені штати Америки.

Про це повідомила у Facebook глава пресцентру партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Один із наступних "Трускавців" для наших депутатів відбудеться у Штатах. І я не жартую. Команда програми обмінів Конгресу Open World, яка вже багато років працює з Україною, планує протягом найближчих півтора років організувати приїзд у США всіх новообраних депутатів Верховної Ради", – поділилася вона.

Українських нардепів відправлять у США Facebook Євгенії Кравчук

Українських нардепів відправлять у США Facebook Євгенії Кравчук

При цьому Кравчук уточнила, що йдеться про всі фракції та групи парламенту. Також вона розкрила деталі курсів.

"Це буде двотижнева програма, яка складатиметься з лекцій, зустрічей, обміну досвідом із конгресменами та працівниками комітетів Конгресу у Вашингтоні. Плюс перебуванням в одному зі штатів і ознайомленням з моделлю співпраці депутатів, федеральних управлінців і представників локального самоврядування. Навчання багато не буває", – написала Кравчук.

Всіх українських нардепів відправлять у США

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у "Слузі народу" заявили про намір організувати спеціальний центр, де можна було б проходити навчання, як це було у курортному місті Трускавець.

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