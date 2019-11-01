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1 листопада • оновлено в 14:28
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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Трудно защищать страну холопов

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Украинского патриота и русского шовиниста разъединяет почти все. Но объединяет презрение к холопу. К малороссийскому холопу.

Русский шовинист готов использовать малороссийского холопа если ему нужно с его помощью завоевать или украсть украинскую землю, развратить украинскую душу, заплевать украинское небо. Но он потешается над его смешным геканьем и шоканьем, над его нелепыми подростковыми шутками, над его нарочитым стремлением угодить. Русского шовиниста тошнит от всего этого, но он терпит - ради чужой земли и чужого неба. Если у него все получится, он в очередной раз вытрет о холопа ноги и отправит на конюшню шутки шутить.

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Так, ми л*хи

Украинский патриот готов жертвовать своей жизнью, своей судьбой ради того, чтобы холоп жил в мире и безопасности. Холоп - его соотечественник. Патриот защищает Украину. Холоп этого не заметит. Он расскажет своим детям, что ему мешала жить "войовнича меншість", которая поставила барьер между сапогом хозяина и его услужливым языком. Но патриот все равно будет защищать и строить страну, в которой - если у русского шовиниста и его холопья ничего не выйдет - ему придётся и дальше жить вместе с холопами. Потому что холопы - его соотечественниками.

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Я войовнича меншість

Трудно жить в стране, где холопство приносит деньги, власть и народную любовь. Трудно такую страну защищать. Но необходимо.

Необходимо просто потому, что эта страна - Украина. Холопство рано или поздно отступает, дети и внуки вчерашних холопов будут стыдиться позора своих отцов.

А Украина останется.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Telegram Виталия Портникова
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Исаев Денис
Исаев Денис
По моему на Украине деньги и власть сейчас приносит именно патриотизм, особенно на низовом уровне, отсюда и огромная толпа бездельников псевдопатриотов бегающих по улицам Украины и сующая свой нос в любую тему где можно срубить бабла.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Никаких малороссийских холопов нет. Для русского патриота великоросс и малоросс не отличаются. Фельдмаршал Паскевич был малоросс. Но не холоп. Холопы были на майдане. Их грузинские и прочие снайперы расстреливали. Шухевич - гитлеровский холоп. Мазепа - шведский холоп. Портников тоже холоп. Но они все нерусские и не малороссы.
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Марченко Юра
Марченко Юра
Все брехня ,нет сильнее русского человека,поэтому каратели никогда не победят Донбасс! !
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