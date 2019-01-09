Трубою по голові: у Кривому Розі жорстоко побили депутата ''Батьківщини''

У Кривому Розі 9 січня напали на депутата Центрально-міської районної ради, голови Інгулецької районної парторганізації ВО "Батьківщина" Вадима Мірзояна.

Про інцидент заявили у прес-службі Дніпропетровського обласного партійного осередку. Судячи з наданої інформації, зловмисників було кілька.

Попередньо, нападники скористалися газовим балончиком, після чого нанесли 34-річному Мірзояну сильний удар сталевою трубою по голові та побили.

Вадим Мірзоян Гордон

Представник партії з черепно-мозковою травмою і численними переломами доставлений у лікарню.

На думку представників політсили, інцидент є політичним замовленням.

Відзначається, що раніше зловмисники двічі скоювали напади на офіс Інгулецької районної парторганізації ВО "Батьківщина", але їх так і не знайшли.

Вадим Мірзоян babenko.kr.ua

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