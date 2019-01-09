МоваЯзык
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Трубою по голові: у Кривому Розі жорстоко побили депутата ''Батьківщини''

860Читати матеріал російською

У Кривому Розі 9 січня напали на депутата Центрально-міської районної ради, голови Інгулецької районної парторганізації ВО "Батьківщина" Вадима Мірзояна.

Про інцидент заявили у прес-службі Дніпропетровського обласного партійного осередку. Судячи з наданої інформації, зловмисників було кілька.

Попередньо, нападники скористалися газовим балончиком, після чого нанесли 34-річному Мірзояну сильний удар сталевою трубою по голові та побили.

Новини
Відомий депутат потрапила у страшну ДТП під Житомиром: усі подробиці, фото і відео

Вадим Мірзоян

Вадим Мірзоян

Гордон

Представник партії з черепно-мозковою травмою і численними переломами доставлений у лікарню.

На думку представників політсили, інцидент є політичним замовленням.

Відзначається, що раніше зловмисники двічі скоювали напади на офіс Інгулецької районної парторганізації ВО "Батьківщина", але їх так і не знайшли.

Вадим Мірзоян

Вадим Мірзоян

babenko.kr.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Києві нахабно обікрали позафракційного нардепа Віктора Кривенка.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаКривий Ріг
Теги
депутатВО Батьківщинаполітика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
1
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги