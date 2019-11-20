"Фейк і провокація!" Труба запанікував через скандальні плівки

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба запевнив, що плівки, на яких записані його розмови з главою Офісу президента Андрієм Богданом про резонансні кримінальні справи, – фейк.

Таку заяву він зробив під час брифінгу в Києві в середу, 20 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Посада директора ДБР пов'язана постійно з найбільшими ризиками, які тільки можуть бути. У період, коли ДБР буде ставати ефективнішим, коли воно стає ще більш незалежним, є велика кількість бажаючих. Іноді ці бажаючі об'єднуються. Я як керівник постійно розумію, що можуть бути провокації і можуть бути фейки", – озвучив Труба.

Труба запанікував через скандальні плівки dbr.gov.ua

Він запевнив, що публікації – фейк і провокація. "Вони мене не зламали. Я знав, що вони можливі. Я не буду коментувати жодних фейків і ніяких провокацій", – втік він від відповіді.

Крім того, заявив, що у відставку не піде. "Не буду. За цей час зроблено дуже багато. Ще більше мені необхідно зробити для того, щоб ДБР було незалежним правоохоронним органом. І для тих людей я скажу, Державне бюро розслідувань продовжує працювати і зараз на мене чекають у ДБР, оскільки готуються і є проєкти нових підозр у багатьох резонансних кримінальних провадженнях", – пояснив Труба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський не зміг пояснити скандал із ДБР, запевнивши, що нічого не знає про записи.

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