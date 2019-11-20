"Фейки не коментую": Труба де-фактов визнав правдивість розмов

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба кілька разів поспіль відмовився відповідати на питання про те, чи звучить його голос на скандальному записі, який підтверджує вплив Офісу президента на хід резонансних розслідувань.

Спроби зам'яти тему, а потім виправдатися були помічені під час спільного брифінгу Труби з генпрокурором Русланом Рябошапкою, який відбувся 20 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, журналісти кілька разів порушували питання про можливу відставку Труби, проте він просто відмовчувався або переводив розмову на іншу тему, намагаючись тягнути час до кінця брифінгу. Сприяла цьому і модераторка дискусії, яка просила публіку не відволікатися від теми розслідування справ Майдану.

У підсумку йому все ж довелося приділити увагу гучній темі, однак очільник ДБР відхрестився від неї.

"Я постійно розумію, що по відношенню до мене і ДБР можуть бути провокації і фейки. Я давно чекав. На цьому не буде поставлено крапку. Ці публікації – це фейк і провокація. Вони не мене не зламали! Я знав, що вони можливі давно. Я не буду коментувати жодних фейків", – жорстко відповів Труба, запевнивши, що не збирається у відставку.

Крім того, він відмовився відповідати на питання про вплив голови Офісу президента Андрія Богдана на слідчий орган.

Роман Труба zaxid.net

"Все, що відбувається у ДБР, оприлюднюється. Я ні від журналістів, ні від своїх співробітників не приховую жодного факту. На директора ДБР не впливав ніхто з політичних діячів, я вас в цьому запевняю", – ухильно сказав він.

Примітно, що подібну позицію зайняв і генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Він також досить розпливчасто відповів на питання про скандальну справу зі злитими в мережу аудіозаписами. Більш того, на питання про те, чи його голос звучить на них, генпрокурор промовчав. У цей момент модераторка різко передала слово Трубі.

"Я не політик, а генпрокурор, людина, яка ухвалює рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства або кримінального. Тому я буду діяти в рамках цих двох законів. Яким чином записи можуть перевірятися? Щоб їх перевірити, принаймні треба відповідні процедури. Повинні бути джерела, на які були здійснені ці записи. Якщо немає оригіналів, то що ми можемо перевіряти?" – сказав він.

"Публікацій може бути досить, але що саме перевіряти? Немає оригіналів записів, немає обладнання, на яке були зроблені ці записи. Немає можливості перевірити справжність цих записів. Все тільки в Telegram-каналі", – додав Рябошапка.

Руслан Рябошапка ТСН

Пізніше генпрокурор все ж допустив можливість перевірки гучних аудіороликів, однак спростував можливість зняття з посад Богдана і Труби через скандал.

"Я не збираюся впливати на президента і рекомендувати йому кого-небудь звільняти. Що стосується керівника ДБР, це взагалі не повноваження президента України. Давайте не будемо змішувати повноваження глави держави і генпрокурора", – відрізав Рябошапка.

Також йому довелося відповісти на питання журналістів з приводу одного з епізодів злитих записів. Йдеться про вказівку призупинити обшуки в Дніпровськый міській раді та вплив на Вищу раду правосуддя.

"Я точно не давав вказівок зупиняти обшуки в Дніпровській міськраді. Роман Михайлович (Труба. – Ред). може це підтвердити, тим більше про Вищу раду правосуддя. А що саме ви маєте на увазі? Там же обшуків не було", – поспішив завершити дискусію Рябошапка.

Нагадаємо, що в анонімному Telegram-каналі "Трубу прорвало" опублікували резонансні записи прослуховування розмов Труби. Вони зачіпають одразу кілька важливих епізодів:

Роман Труба за дзвінком і СМС-ками від генерального прокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана дає команди і призупиняє на час візиту місії МВФ обшуки у Дніпровській міськраді, Приватбанку та НБУ.

Справи проти Порошенка, які веде ДБР, керуються ОП і контролюються особисто Богданом.

19 вересня, за словами Труби, президент дав йому завдання щодо порушення справ щодо конкретних державних структур і галузей, тоді він працюватиме після 31 грудня.

Директор НАБУ Артем Ситник телефонує Трубі й повідомляє, що на скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка фігурують заступники Труби.

Проєкт підозри колишній в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун Труба, за його словами, возив особисто президенту.

Голова компанії-виробника спальних мішків для Міноборони Михайло Немировський обговорював із Трубою хід розслідування щодо закупівель в армії, щоб уникнути свого втрапляння у скандал.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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