"Це все шоу": Труба показово уникнув відповіді про скандальні плівки

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба уникнув відповіді на питання про плівки із записами розмов у його кабінеті, які можуть свідчити про тиск Офісу президента на розслідування.

Він почав виправдовуватися в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 22 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, ведучий дав йому прослухати уривок запису і прямо запитав: "Це ваш голос?"

Труба показово уникнув відповіді про скандальні плівки Скріншот з відео

Труба, ігноруючи питання заявив: "Відносно плівок, які оприлюднені анонімним користувачем, я можу сказати таке. Вони були в деякій мірі очікувані. Всі звернули увагу, в який період часу з'явилися записи. Хочу, щоб присутні звернули увагу, хто їх розганяв".

Далі Труба став розповідати про розслідування в його віданні. "Скажіть уже, ваш голос чи ні?"– не витримала журналістка Яніна Соколова.

"Я готовий за свою роботу нести відповідальність. За шоу із записами відповідати не буду. Це не стиль роботи директора ДБР", – сказав він, так і не відповівши на запитання.

Директор ДБР запевнив, що ніколи не отримував вказівок від Офісу президента щодо кримінальних проваджень.

Труба також анонсував нові провокації – на його думку, на такі варто очікувати напередодні річниці роботи бюро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Сам Роман Труба недавно заявив, що в його кабінеті були знайдені прослухувальні пристрої.

Перший заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко публічно заявила про те, що Труба порушує закон і узурпує владу.

У мережу злили записи розмов у кабінеті Труби. У них фігурує глава Офісу президента Андрій Богдан.

Труба запанікував, запевнивши, що плівки – фейк.

Президент України Володимир Зеленський не зміг пояснити скандал із ДБР, запевнивши, що нічого не знає про записи.

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