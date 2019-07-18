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Тролив Зеленського: "слугу народу" з Харкова викрили у брехні

1.9т Читати матеріал російською

Кандидат від "Слуги народу" по 173 округу Харкова Олександр Бакумов тролив Володимира Зеленського, коли той був іще кандидатом у президенти.

Про це повідомив харківський журналіст і медіаменеджер Ростислав Касьяненко. За його словами, в період президентської кампанії сім'я Бакумова підтримувала тодішнього главу держави Петра Порошенка.

Згодом Бакумов видалив зі свого акаунта в Instagram усі пости, в яких він агітував за Порошенка. Аналогічним чином вчинили й інші Бакумови – брат Олександра, керівник Регіонального сервісного центру МВС у Харківській області Денис Бакумов і дядько, ексзаступник директора того самого центру Михайло Бакумов.

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"Зайшов до Саші в Instagram вчора подивитися ролик #продебати. І прозрів. З 1 січня по 9 травня – жодного поста! А куди поділися всі заклики самого юного ректора за Порошенка? Адже за нього дружно топила вся сім'я Бакумових", – іронізує журналіст.

Тролив Зеленського: "слугу народу" з Харкова викрили у брехні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидат від "Слуги народу" оскандалився у Чернігові. Він відмовився проходити перевірку на поліграфі ("детекторі брехні").

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Newberry Lesley
Newberry Lesley
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
ой, а сколько сотрут 25% ,сколько таких переобулись при выборах в США.
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