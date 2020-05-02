Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов стверджує, що не вів листування з міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком.

Як повідомила пресслужба ОПУ, Трофімов назвав оприлюднене мером Черкас листування у Facebook "повним фейком".

Анатолій Бондаренко та Сергій Трофімов

"Я не спілкуюся з людьми в такій манері взагалі. На поширених у медіа фото – не мій телефон, мій месенджер виглядає не так. Там навіть моє фото явно взяте з інтернету. Але мене турбує, що подібні фейкові новини так швидко та легко розходяться у ЗМІ. Без будь-якого аналізу, перевірки фактів і з’ясування їхньої правдивості", – зазначив він.

На думку першого заступника голови ОПУ, такі інформаційні "вкидання" можуть бути частиною політичних технологій, які набирають обертів перед місцевими виборами.

"Використовують ЗМІ для просування себе, надання резонансності своєму прізвищу та підвищення свого рейтингу. І спекулюють на питанні зняття карантинних обмежень, оскільки розуміють, що люди хочуть якнайшвидше повернутися до звичного життя", – зауважив Трофімов.

Він наголосив, що передчасне зняття карантину може коштувати людських життів.

"Такі самовільні дії місцевої влади – це не турбота про людей і місцевий бізнес. Це турбота про свій рейтинг і подальшу політичну кар'єру. Якщо у міських голів є предметні пропозиції щодо допомоги місцевому бізнесу – завжди можна сконтактуватися з прем'єр-міністром, з представниками уряду та запропонувати своє бачення щодо деяких послаблень за умови дотримання всіх санітарних норм. Але з боку міського голови Черкас ми таких дій не побачили", – додав заступник голови ОПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку "юридичними наслідками" за рішення достроково пом'якшити карантин.

У відповідь Бондаренко опублікував листування нібито із Сергієм Трофімовим, у якому останній йому погрожував.

Пізніше у пресслужбі ОПУ заявили, що Трофімов не спілкувався з мером Черкас за допомогою смс-повідомлень.