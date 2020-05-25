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25 травня • оновлено в 12:30
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Трофімов розповів про "жахливу" атмосферу в приміщенні Офісу президента

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Будівля на вулиці Банковій в Києві, де розташований Офіс президента, має неприємну енергетику, тому працювати там дуже важко.

Про це заявив перший заступник глави ОП Сергій Трофімов. Таким зізнанням він поділився в інтерв'ю "Гордону".

"Ми трохи поміняли атмосферу, стало трохи легше. Але взагалі важеленні будівля і атмосфера. Перший час було нестерпно", – сказав чиновник.

Трофімов заявив, що в приміщенні ОП – важка атмосфера для роботи

Трофімов заявив, що в приміщенні ОП – важка атмосфера для роботи

В інтерв'ю нагадали, що раніше в цій помпезній, монументальній будівлі на Банковій, а за радянських часів вулиці Орджонікідзе, розташовувалися різні "офіси" – під час окупації Києва там побували німці, пізніше ЦК Компартії України, а також адміністрації всіх президентів незалежної України.

Водночас перший заступник глави ОП підкреслив, що все це і позначається на самій будівлі й загалом атмосфері роботи в ній.

"Вона тисне, витягає енергію, якось замикає, прямо висмоктує сили. Таке відчуття, коли заходиш туди, що тебе обливають чимось. І це не тільки моє особисте спостереження, практично всі, хто до нас приходить, із ким спілкуємося, – всі це відчувають", – зазначив Трофімов.

Він також зізнався, що коли вперше потрапив до будівлі, то, озирнувшись, подумав, що це "мавзолей".

"І я – Ленін. Тухлий, затхлий мавзолей. Атмосфера... Не моя історія. Ми все-таки волелюбні люди, звикли до скляних перегородок, відкритих просторів. Тому не сп'янив мене цей кабінет, крісло. Взагалі. І не п'янить досі", – підсумував перший замглави Офісу президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Особа
Сергій Трофімов
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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